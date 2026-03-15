EN VIVO: Boca Juniors logró igualar el marcador ante Unión

En el estadio de la Avenida, Miguel Ángel Merentiel hizo el gol del empate ante el Tatengue al minuto 57. Para el equipo local, había convertido Julián Palacios. Ahora el partido está 1 a 1.

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Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Unión sacó un empate por 4 en su visita a Independiente. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Boca Juniors obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a San Lorenzo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

El local se ubica en el séptimo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 2 PP).

El árbitro Yael Falcón Pérez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Unión hoy

El estratega Leonardo Madelón apostó por una formación 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la zaga; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el medio; y Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia como atacantes.

Formación de Boca Juniors hoy

Por su parte, el entrenador Claudio Úbeda planteó un esquema táctico 4-4-2 con Agustín Marchesín en la portería; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco en la línea defensiva; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)