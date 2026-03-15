EN VIVO: Boca Juniors logró igualar el marcador ante Unión

En el estadio de la Avenida, Miguel Ángel Merentiel hizo el gol del empate ante el Tatengue al minuto 57. Para el equipo local, había convertido Julián Palacios. Ahora el partido está 1 a 1.
Las estadísticas del encuentro entre Unión y Boca Juniors del Apertura:
- Posesión: Unión (58%)
VS
Boca Juniors (42%)
- Tiros al arco: Unión (7)
VS
Boca Juniors (8)
- Fouls cometidos: Unión (7)
VS
Boca Juniors (6)
- Pases Correctos: Unión (264)
VS
Boca Juniors (436)
- Pases Incorrectos: Unión (77)
VS
Boca Juniors (63)
- Recuperaciones: Unión (16)
VS
Boca Juniors (28)
- Tarjetas Amarillas: Unión (2)
VS
Boca Juniors (3)
- Tiros Libres: Unión (4)
VS
Boca Juniors (1)
Así llegan Unión y Boca Juniors
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura
Unión sacó un empate por 4 en su visita a Independiente. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura
Boca Juniors obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a San Lorenzo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.
El local se ubica en el séptimo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 2 PP).
El árbitro Yael Falcón Pérez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación de Unión hoy
El estratega Leonardo Madelón apostó por una formación 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la zaga; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el medio; y Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia como atacantes.
Formación de Boca Juniors hoy
Por su parte, el entrenador Claudio Úbeda planteó un esquema táctico 4-4-2 con Agustín Marchesín en la portería; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco en la línea defensiva; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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