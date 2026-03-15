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15 de marzo de 2026 - 23:53
Liga Profesional

EN VIVO: Con el 1 a 1, Tigre alcanza a Argentinos Juniors en el marcador

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Tigre vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Con ayuda del gol de Alfio Oviedo, el Matador pudo emparejar el partido ante el Bicho. El delantero anotó para el local en el minuto 60, mientras que para la visita fue Francisco Álvarez quien abrió el marcador al minuto 46.

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Las estadísticas del encuentro entre Tigre y Argentinos Juniors del Apertura:

  • Tiros al arco: Tigre (2) VS Argentinos Juniors (3)
  • Fouls cometidos: Tigre (15) VS Argentinos Juniors (14)
  • Pases Correctos: Tigre (1) VS Argentinos Juniors (1)
  • Tarjetas Amarillas: Tigre (2) VS Argentinos Juniors (4)
  • Tiros Libres: Tigre (0) VS Argentinos Juniors (2)
Así llegan Tigre y Argentinos Juniors

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre terminó con un empate en 1 frente a Vélez en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

En la fecha pasada, Argentinos Juniors finalizó con un empate 0-0 ante Rosario Central. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 3 tantos.

Daniel Zamora fue el árbitro escogido para el partido en Don José Dellagiovanna.

Formación de Tigre hoy

Diego Dabove eligió una alineación 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en defensa; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías y Sebastián Medina en el medio; y Ignacio Russo y Santiago López en la delantera.

Formación de Argentinos Juniors hoy

Por su parte, Nicolás Diez presentó un esquema táctico 4-5-1 con el portero Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto en el muro defensivo; Emiliano Viveros, Federico Fattori, Lucas Gómez, Nicolás Oroz y Alan Lescano en el centro del campo; y Iván Morales como delantero.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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