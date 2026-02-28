sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 21:45
Liga Profesional

EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Independiente y Central Córdoba (SE)

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
BsAs (DataFactory)

¡Segundos 45 minutos en marcha en la Caldera del Diablo! Durante la primera etapa, Independiente y Central Córdoba (SE) no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Independiente y Central Córdoba (SE) del Apertura:

  • Posesión: Independiente (34%) VS Central Córdoba (SE) (66%)
  • Tiros al arco: Independiente (11) VS Central Córdoba (SE) (3)
  • Fouls cometidos: Independiente (6) VS Central Córdoba (SE) (11)
  • Pases Correctos: Independiente (385) VS Central Córdoba (SE) (105)
  • Pases Incorrectos: Independiente (55) VS Central Córdoba (SE) (47)
  • Recuperaciones: Independiente (13) VS Central Córdoba (SE) (13)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente (1) VS Central Córdoba (SE) (1)
  • Tiros Libres: Independiente (3) VS Central Córdoba (SE) (0)
Así llegan Independiente y Central Córdoba (SE)

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente sacó un empate por 1 en su visita a Gimnasia (Mendoza). En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) viene de derrotar a Talleres con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 3 goles y le han convertido 3 en su arco.

El árbitro Darío Herrera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Independiente hoy

El estratega Gustavo Quinteros apostó por una formación 4-5-1 con Rodrigo Rey bajo los tres palos; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Kevin Lomónaco y Facundo Zabala en la zaga; Iván Marcone, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra y Matías Abaldo en el medio; y Gabriel Ávalos como atacante.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, el entrenador Lucas Pusineri planteó un esquema táctico 5-3-2 con Alan Aguerre en la portería; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera en la línea defensiva; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en el mediocampo; y Horacio Tijanovich y Michael Santos en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

