EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Independiente y Central Córdoba (SE)

¡Segundos 45 minutos en marcha en la Caldera del Diablo! Durante la primera etapa, Independiente y Central Córdoba (SE) no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Independiente sacó un empate por 1 en su visita a Gimnasia (Mendoza). En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.
Central Córdoba (SE) viene de derrotar a Talleres con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 3 goles y le han convertido 3 en su arco.
El árbitro Darío Herrera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
El estratega Gustavo Quinteros apostó por una formación 4-5-1 con Rodrigo Rey bajo los tres palos; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Kevin Lomónaco y Facundo Zabala en la zaga; Iván Marcone, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra y Matías Abaldo en el medio; y Gabriel Ávalos como atacante.
Por su parte, el entrenador Lucas Pusineri planteó un esquema táctico 5-3-2 con Alan Aguerre en la portería; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera en la línea defensiva; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en el mediocampo; y Horacio Tijanovich y Michael Santos en la delantera.
