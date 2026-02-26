jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 19:39
Copa Libertadores

EN VIVO: Guaraní y Juventud arrancan su duelo: 0-0 por la llave 1 de la Copa Libertadores

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Guaraní y Juventud de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Guaraní (50%) VS Juventud (50%)
  • Tiros al arco: Guaraní (4) VS Juventud (4)
  • Fouls cometidos: Guaraní (7) VS Juventud (3)
  • Pases Correctos: Guaraní (80) VS Juventud (77)
  • Pases Incorrectos: Guaraní (26) VS Juventud (28)
  • Recuperaciones: Guaraní (2) VS Juventud (2)
  • Tiros Libres: Guaraní (2) VS Juventud (1)

La previa del encuentro entre Guaraní y Juventud por Copa Libertadores 2026 :

Guaraní y Juventud buscan hoy seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Tercera Fase luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Defensores del Chaco.

El árbitro designado para el encuentro fue Cristián Garay Reyes.

Formación de Guaraní hoy

El equipo dirigido por Víctor Bernay plantea su juego con una formación 4-3-3 con Gaspar Servio en el arco; Juan Pérez Centurión, Imanol Segovia, Sebastian Zaracho y Alexandro Maidana en defensa; Matías López, Luis Martinez y Patricio Tanda en el medio; y Diego Fernández, Derlis Rodríguez y Richard Torales en la delantera.

Formación de Juventud hoy

Por su parte, los conducidos por Sebastián Méndez Pardiñas se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Sebastián Sosa defendiendo la portería; Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas en la zaga; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Agustín Alaniz y Renzo Sánchez en el centro del campo; y con Bruno Larregui en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

