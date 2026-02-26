EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Tolima y Táchira

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! Tolima y Táchira no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el estadio Manuel Murillo Toro.
El Vinotinto y Oro se enfrenta hoy a Táchira. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Tercera Fase de la Copa Libertadores. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro a las 21:30 (hora Argentina).
Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Murillo Toro.
El entrenador Lucas González salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Neto Volpi en la portería; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Kelvin Flórez, Edwar López y Juan Pablo Torres en el mediocampo; y Adrián Parra en el ataque.
Por su parte, Álvaro Recoba paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Jesús Camargo en el arco; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Pablo Camacho, Juan Sanchez como defensa; Delvin Alfonzo, Agustín Pérez Siri, Carlos Calzadilla y Carlos Sosa en la mitad; y con Rodrigo Pollero y Adalberto Peñaranda en la delantera.
