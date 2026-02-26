EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Tolima y Táchira

BsAs (DataFactory)

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! Tolima y Táchira no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el estadio Manuel Murillo Toro.

Las estadísticas del encuentro entre Tolima y Táchira de la Copa Libertadores: Posesión: Tolima (46%) VS Táchira (54%)

(46%) VS (54%) Tiros al arco: Tolima (1) VS Táchira (0)

(1) VS (0) Fouls cometidos: Tolima (8) VS Táchira (4)

(8) VS (4) Pases Correctos: Tolima (313) VS Táchira (275)

(313) VS (275) Pases Incorrectos: Tolima (53) VS Táchira (22)

(53) VS (22) Recuperaciones: Tolima (7) VS Táchira (31)

(7) VS (31) Tarjetas Amarillas: Tolima (2) VS Táchira (0)

(2) VS (0) Tiros Libres: Tolima (1) VS Táchira (2) El Vinotinto y Oro se enfrenta hoy a Táchira. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Tercera Fase de la Copa Libertadores. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro a las 21:30 (hora Argentina).

Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Murillo Toro.

Formación de Tolima hoy El entrenador Lucas González salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Neto Volpi en la portería; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Kelvin Flórez, Edwar López y Juan Pablo Torres en el mediocampo; y Adrián Parra en el ataque.

Formación de Táchira hoy Por su parte, Álvaro Recoba paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Jesús Camargo en el arco; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Pablo Camacho, Juan Sanchez como defensa; Delvin Alfonzo, Agustín Pérez Siri, Carlos Calzadilla y Carlos Sosa en la mitad; y con Rodrigo Pollero y Adalberto Peñaranda en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

