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20 de abril de 2026 - 15:53
Liga Profesional

EN VIVO: ¡Sin goles al entretiempo! Belgrano y Barracas Central empatan 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Barracas Central vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Los equipos se marchan a los vestidores en el estadio Claudio Chiqui Tapia. En los primeros 45 minutos, Belgrano no logró pasar del empate en su visita a Barracas C. y el cotejo está 0 a 0.

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Las estadísticas del encuentro entre Barracas Central y Belgrano del Apertura:

  • Tiros al arco: Barracas Central (2) VS Belgrano (1)
  • Fouls cometidos: Barracas Central (7) VS Belgrano (4)
  • Tiros Libres: Barracas Central (1) VS Belgrano (1)
Así llegan Barracas Central y Belgrano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Aldosivi. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 3 goles y le han anotado 5 en su arco.

El partido en el estadio Claudio Chiqui Tapia fue dirigido por el árbitro Nicolás Lamolina.

Formación de Barracas Central hoy

Rubén Insúa presentó una alineación 5-3-2 con Juan Espínola en la portería; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa en la línea defensiva; Dardo Miloc, Iván Tapia y Tomás Porra en el mediocampo; y Facundo Bruera y Norberto Briasco en la delantera.

Formación de Belgrano hoy

Por su parte, el entrenador Ricardo Zielinski ha decidido parar un esquema 5-4-1, con el arquero Thiago Cardozo; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Federico Ricca como defensores; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Ramiro Hernándes y Lucas Zelarayán como centrocampistas; y Nicolás Fernández como delantero.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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