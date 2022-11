España: Luis Enrique anunció que será streamer durante el Mundial de Qatar. 

Original El entrenador de España, Luis Enrique, se convertirá en streamer en Twitch para documentar el viaje de su equipo al Mundial de Qatar. Twitter

Luis Enrique anunció que será streamer durante el Mundial de Qatar

“Hola a todos.¡Streamers del mundo, apártense que voy cuesta abajo y sin frenos!”, lanzó Luis Enrique, en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter. “Grabo este video para anunciar que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer. Esto es un video, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar. Llegamos el 18 de madrugada, por lo cual creo que podré empezar a stremear ese mismo día”, afirmó.