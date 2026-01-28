miércoles 28 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 07:22
Apertura.

Estudiantes de La Plata vs Boca Juniors: horario, TV y todo lo que hay que saber

El encuentro tendrá un condimento especial: será el primer cruce del “Pincha” sin su capitán Santiago Ascacibar, recientemente transferido al Xeneize.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Lee además
Cuándo juegan Boca vs. Riestra por el Torneo Apertura 2026.
Fútbol argentino.

Torneo Apertura: día y horario confirmado para Boca vs. Riestra
estudiantes recibira a boca juniors por la fecha 2

Estudiantes recibirá a Boca Juniors por la fecha 2

El conjunto platense, dirigido por Eduardo Domínguez, viene de rescatar un empate en su presentación inicial ante Independiente y buscará su primera victoria en el certamen jugando como local. Boca, en tanto, tuvo un arranque positivo bajo la conducción de Claudio Úbeda, tras imponerse 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, y pretende sostener su buen comienzo.

El duelo tendrá un atractivo especial, ya que será el primer partido de Estudiantes sin Santiago Ascacibar, histórico capitán del equipo y recientemente confirmado como refuerzo de Boca Juniors. Además, ambas instituciones acordaron la cesión de Brian Aguirre, quien jugará a préstamo en el “Pincha” durante los próximos doce meses.

De cara al encuentro, Úbeda se verá obligado a realizar al menos una modificación en el equipo titular, debido a la ausencia de Alan Velasco, quien sufrió un esguince de rodilla y estará cerca de dos meses fuera de las canchas. Iker Zufiaurre y Kevin Zenón aparecen como las principales opciones para reemplazarlo.

En cuanto a los antecedentes, el historial marca una clara ventaja para Boca. De los 227 partidos oficiales disputados entre ambos, el Xeneize ganó 117, Estudiantes se impuso en 54 y empataron en 56 oportunidades. El último cruce, a fines de 2025, terminó con un triunfo agónico de Boca por 2 a 1 en La Plata.

Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura 2026.
Boca Juniors viene de ganar en la primer fecha.

Boca Juniors viene de ganar en la primer fecha.

Probables formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors

Estudiantes:

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondaraín; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Facundo Farías; Guido Carrillo.

Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón o Iker Zufiaurre, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

Datos del partido

  • Fecha: miércoles 28 de enero

  • Horario: 22:15 (Argentina)

  • Árbitro: Pablo Echavarría

  • Asistentes: Pablo Acevedo y José Castelli

  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez

  • VAR: Héctor Paletta y Gabriel Gutiérrez

  • TV: ESPN Premium

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Torneo Apertura: día y horario confirmado para Boca vs. Riestra

Estudiantes recibirá a Boca Juniors por la fecha 2

Boca Juniors debutó con triunfo ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura

Confirmado: Santiago Ascacibar es refuerzo de Boca Juniors

Boca Juniors anunció la llegada de su primer refuerzo

Lo que se lee ahora
Foto archivo.
Apertura.

River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Por  Federico Franco

Las más leídas

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

Prohibieron la pomada Mentisan video
Salud.

Prohibieron la pomada Mentisan: qué opina una farmacéutica sobre el uso

La Vendimia de El Bayeh 2025: PH JUAN IRUSTA
Early bird.

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel