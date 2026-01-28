Estudiantes de La Plata vs Boca Juniors: horario, TV y todo lo que hay que saber

Foto archivo.

Estudiantes de La Plata y Boca Juniors se enfrentarán este miércoles 28 de enero en La Plata, en el marco de una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido comenzará a las 22:15 y contará con transmisión en vivo por ESPN Premium.

El conjunto platense, dirigido por Eduardo Domínguez, viene de rescatar un empate en su presentación inicial ante Independiente y buscará su primera victoria en el certamen jugando como local. Boca, en tanto, tuvo un arranque positivo bajo la conducción de Claudio Úbeda, tras imponerse 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, y pretende sostener su buen comienzo.

El duelo tendrá un atractivo especial, ya que será el primer partido de Estudiantes sin Santiago Ascacibar, histórico capitán del equipo y recientemente confirmado como refuerzo de Boca Juniors. Además, ambas instituciones acordaron la cesión de Brian Aguirre, quien jugará a préstamo en el “Pincha” durante los próximos doce meses.

De cara al encuentro, Úbeda se verá obligado a realizar al menos una modificación en el equipo titular, debido a la ausencia de Alan Velasco, quien sufrió un esguince de rodilla y estará cerca de dos meses fuera de las canchas. Iker Zufiaurre y Kevin Zenón aparecen como las principales opciones para reemplazarlo.

En cuanto a los antecedentes, el historial marca una clara ventaja para Boca. De los 227 partidos oficiales disputados entre ambos, el Xeneize ganó 117, Estudiantes se impuso en 54 y empataron en 56 oportunidades. El último cruce, a fines de 2025, terminó con un triunfo agónico de Boca por 2 a 1 en La Plata. Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura 2026. Boca Juniors viene de ganar en la primer fecha. Probables formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondaraín; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Facundo Farías; Guido Carrillo. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón o Iker Zufiaurre, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. Datos del partido Fecha: miércoles 28 de enero

Horario: 22:15 (Argentina)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistentes: Pablo Acevedo y José Castelli

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta y Gabriel Gutiérrez

TV: ESPN Premium

