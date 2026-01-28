Estudiantes de La Plata vs Boca Juniors: horario, TV y todo lo que hay que saber

El conjunto platense, dirigido por Eduardo Domínguez, viene de rescatar un empate en su presentación inicial ante Independiente y buscará su primera victoria en el certamen jugando como local. Boca, en tanto, tuvo un arranque positivo bajo la conducción de Claudio Úbeda, tras imponerse 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, y pretende sostener su buen comienzo.
El duelo tendrá un atractivo especial, ya que será el primer partido de Estudiantes sin Santiago Ascacibar, histórico capitán del equipo y recientemente confirmado como refuerzo de Boca Juniors. Además, ambas instituciones acordaron la cesión de Brian Aguirre, quien jugará a préstamo en el “Pincha” durante los próximos doce meses.
De cara al encuentro, Úbeda se verá obligado a realizar al menos una modificación en el equipo titular, debido a la ausencia de Alan Velasco, quien sufrió un esguince de rodilla y estará cerca de dos meses fuera de las canchas. Iker Zufiaurre y Kevin Zenón aparecen como las principales opciones para reemplazarlo.
En cuanto a los antecedentes, el historial marca una clara ventaja para Boca. De los 227 partidos oficiales disputados entre ambos, el Xeneize ganó 117, Estudiantes se impuso en 54 y empataron en 56 oportunidades. El último cruce, a fines de 2025, terminó con un triunfo agónico de Boca por 2 a 1 en La Plata.
Probables formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors
Estudiantes:
Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondaraín; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Facundo Farías; Guido Carrillo.
Boca:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón o Iker Zufiaurre, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.