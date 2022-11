Medidas.. FIFA no publicará los audios del VAR en el Mundial de Qatar: las razones

Este viernes, la FIFA anunció que no publicará los audios de VAR durante el Mundial de Qatar 2022 y además precisó que las indicaciones a los jueces son “acabar con el juego violento, no permitir que el futbolista intente engañar al árbitro y terminar con las pérdidas de tiempo”.

Collina aseguró que “las conversaciones entre los profesionales no serán públicas. Sabemos que esa discusión existe, pero en este momento no hay posibilidad de escuchar las conversaciones entre el árbitro y el VAR”.

Y agregó que “hace cuatro años los árbitros no estaban del todo preparados para el uso del VAR. Ahora todas las grandes competiciones lo tienen y es mucho más sencillo. En Rusia fue un éxito y ahora lo que hicimos es intentar mejorarlo. Uno de los objetivos es reducir el tiempo de espera en los fuera de juego y creo que lo hemos conseguido. Por eso se pasó a utilizar el sistema semiautomático de detección del fuera de juego. Todo un desafío”.

Sobre este nuevo aporte tecnológico, Collina precisó que servirá para reducir “el tiempo en determinar un fuera de juego”, a la vez que no precisó un margen de tiempo e insistió en que, incluso con esta ayuda, “la decisión final será del árbitro principal”.

Mundial de Qatar Desde la FIFA precisaron que las indicaciones a los jueces son acabar con el juego violento. Twitter

También indicó que “una de las mejores es el fuera de juego semiautomático, para reducir el tiempo que se tarda en determinar un fuera de juego. Por ello, en la FIFA han trabajado mucho en desarrollar esta tecnología. La decisión no va a ser instantánea, pero sí más rápida. Además, queremos enfatizar que le decisión final estará siempre en manos del oficial del partido sobre el terreno de juego”.

Las innovaciones tecnológicas en el fútbol

El nuevo sistema se puede llevar a cabo ya que la pelota tendrá en su interior una unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés), que enviará un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de video para detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea la pelota.

Además, la nueva mejora tecnológica irá acompañada de doce cámaras instaladas bajo la cubierta de cada estadio para captar los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador que se tomarán 50 veces por segundo.

Con respecto a la protección al futbolista habilidoso, Collina señaló que “no queremos que un rival ponga en riesgo a otro. Seremos muy duros con las entradas y se mostrarán rojas. Hay tres situaciones de entradas peligrosas: las acciones que van al límite de fuerza, subir la pierna muy arriba con riesgo aunque sea jugando el balón y proteger con el cuerpo y sacar demasiado los codos. No se consentirá. Sabrán que les puede costar la expulsión”.

El ex árbitro italiano dejó claro que no van a permitir los engaños de los jugadores en donde afirmó que “vamos a perseguir a los que intentan engañar, los que fingen buscando un beneficio propio. Es algo inaceptable y no lo vamos a permitir”.

Y sobre la pérdida de tiempo, especificó que pidieron “a los árbitros que sean muy rigurosos y que añadan todo lo que se necesite para compensar las pérdidas de tiempo. Hace cuatro años empezaron a ser habituales los tiempos añadidos de seis o siete minutos. Hay que favorecer el espectáculo y no se puede permitir la pérdida de tiempo”.