Franco Colapinto pidió disculpas por sus polémicas declaraciones sobre Uruguay: qué dijo. 

Luego siguió: “En Uruguay no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros, y si alguien inventó algo en Uruguay lo trae a Argentina, al final termina siendo argentino. A mí me encanta Uruguay pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos, ¿o no?”.

Para rematar esa parte de la entrevista, añadió: “Uruguay, todo bien. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”.

Fueron variadas las respuestas que recibió el corredor de Fórmula 1, que hoy integra la escudería Alpine como piloto de reserva. Una de ellas surgió del ámbito político. Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, le escribió un comentario en X.

“Bueno para manejar. Chotísimo para saber algo de la vida además del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre, en su sigla en inglés)”, añadió.

Ante la repercusión de sus dichos, Colapinto uso sus redes sociales para disculparse en donde aseguró que “che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelot... que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”.

Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo.



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

Y agregó que “no quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí... amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”.

Revelaron los detalles del test de Colapinto con Alpine en Monza

En este contexto, según informó Motorsport Italia, Alpine realizó las pruebas con el A523. Durante el primer día rodó el estonio Paul Aron, mientras que el domingo fue el turno de Colapinto. Ambos tuvieron un programa de trabajo similar: la primera sesión matinal estuvo dedicada a la puesta a punto y la adaptación en el monoplaza, mientras que practicaron una vuelta de clasificación antes del corte. Ya en la tarde, realizaron cinco tandas largas como simulación de carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Colapinto (@francolapinto)

Dentro de la comparación interna en la estructura francesa, Franco cronometró mejores tiempos en relación con Aron. En el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0”5) más rápido que Aron. A su vez, aumentó la diferencia a 0”7 por vuelta en relación con la tanda más extensa que cuenta con diferentes configuraciones del auto (combustible, cargas aerodinámicas, etcétera) y tiene un paralelismo con una carrera.

Sin embargo, Colapinto cometió un error en la segunda vuelta de la primera tanda larga: bloqueó en la frenada y se salió de la pista en la mítica curva de Ascari, donde pudo escapar de la grava. Por este problema perdió más de una hora de sesión y solamente pudo realizar tres de las cinco tandas del cronograma, ya que tuvieron que realizar reparaciones en el suelo del monoplaza.

De esta manera, el argentino completó un total de 540 kilómetros, mientras que el estonio, que no cometió ningún error, giró 650 km.