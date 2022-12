Sobre lo más solicitado dijo que piden el rostro de Messi o la copa en diferentes tamaños, "más que nada buscan trabajos grandes de realismos y rostros. Todavía me quedan 10 pedidos y van a venir más", añadió.

c0d25965-e40f-4264-866f-733d52725c20.jfif Lionel Messi con la copa que ganó la Selección Argentina.

Asimismo dijo que los tatuajes grandes realistas duran alrededor de 8 horas para realizarse en su totalidad. Los materiales que usa son todos descartables, maquinas importadas, agujas y tintas.

"Para mi, tatuar a Lionel Messi es un privilegio. Soy fanático del fútbol y de Messi siempre", mencionó y por último contó que los tatuajes más grandes cuestan 50 mil pesos y el rostro 25 mil pesos, "todo depende del tamaño y el diseño".

Por su parte, Alex Saravia, uno de los que se tatuó al capitán de la Scaloneta destacó que es el tatuaje de su vida, "hace mucho que quiero hacermelo y ahora se me dio. Antes del mundial ya lo tenía pensado y luego hice la promesa pero si no ganaba la copa lo mismo lo iba a hacer".

"La plata es lo menos, para mi llevarlo a Messi en mi piel es más fuerte que todo, no me importa nada. Eso lo decidí solo, fue una decisión propia. También tengo otros tatuajes pero que no son futboleros", finalizó Alex.