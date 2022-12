Gimnasia de Jujuy debutará contra Ferro

La zona B quedó conformada por: Aldosivi, Atlético de Rafaela, Atlanta, Brown de Adrogué, Chacarita, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Deportivo Mandiyú, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro, Gimnasia de Jujuy , Independiente Rivadavia, Mitre (SdE), Quilmes, Racing (Córdoba), Deportivo Riestra, Tristán Suárez, Villa Dálmine.

Cómo se jugará la Primera Nacional 2023

Los 37 conjuntos estarán divididos en dos zonas, una de 18 y la otra de 19. Se jugarán partidos de ida y vuelta, y no habrá fecha de clásicos o encuentros interzonales, por lo que los cuadros de la misma ciudad no compartirán grupo, al igual que no lo harán Aldosivi y Patronato, recientemente descendidos de la máxima categoría del fútbol argentino. El inicio de la Primera Nacional 2023 está previsto para el viernes 3 de febrero, mientras que la finalización se prevé entre finales de noviembre y principios de diciembre