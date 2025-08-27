Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte: cuándo se empiezan a vender las entradas

Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta se enfrentarán este domingo 31 de agosto a partir de las 16 horas en el estadio 23 de Agosto por la fecha 29 de la Primera Nacional con el arbitraje de Bruno Amiconi, y con la venta de entradas confirmadas.

Walter Morales anticipó que las entradas on line se comenzarán a vender el viernes al mediodía en la página. “Vamos a vender las entradas físicas el día domingo a la mañana en las boleterías del estadio . Vamos a poner más horas de venta ese día”, anticipó.

Sobre el operativo de seguridad, el presidente de la institución adelantó que habrá un operativo en Pampa Blanca, aunque no se aceptarán hinchas del equipo salteño . “Va a ser un operativo con algún refuerzo más , pero prácticamente similar a los operativos que tenemos en todos los partidos de local”, dijo sobre el control en cercanías del estadio.

Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte Gimnasia de Jujuy recibe a Central Norte

“Este es un partido especial para los jujeños y para los salteños. Se palpita para nosotros, es un partido que estamos viviendo con mucha adrenalina. Es muy importante, en donde ya se empiezan a definir situaciones de cara al final del torneo ”, marcó Morales.

Aseguró que desconoce si habrá un banderazo de los hinchas como habitualmente se estila, pero confirmó que se reunieron con los hinchas caracterizados de la Lobo Sur y la Lobo Norte. “Estaría muy bueno que lo organicen, porque hace bien, suma la buena onda, suma la euforia y las ganas que tiene el hincha de ver el partido del domingo”.

La importancia del clásico para Gimnasia de Jujuy

Recordó que la logística para jugar contra Gimnasia en Mendoza es complicada, pero afirmó que “no hay Mendoza sin Central Norte antes, así que hay que ganarle a los salteños”, pero destacó que “no perdamos de vista que es un partido de fútbol”.

Walter Morales - Pte. de Gimnasia

“Es un deporte, que no se nos va la vida en esto, que desdramaticemos muchas situaciones. Yo sé que el hincha y muchos vamos a descargar situaciones de la semana, pero es espectáculo”, y pidió que “disfrutemos partidos de estas características”.

“Vayamos con buena energía, con buena onda, que eso se transmite a los jugadores. Vamos a tener una hermosa fiesta de fútbol en la cancha, que tan linda se pone con el marco de gente”, y reiteró el pedido de concurrir “con tranquilidad a disfrutar para que Gimnasia gane y siga, para ver si podemos conseguir el objetivo que tenemos todos los jujeños”, cerró.