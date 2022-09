Google muestra a los posibles finalistas del Mundial

Al escribir “estadio Lusail próximos eventos” en ese buscador, dos seleccionados aparecen emparejados en un hipotético partido a jugarse el 18 de diciembre, es decir, el mismo día en que está pautado el encuentro último del Mundial. No obstante, para no ilusionar a los hinchas argentinos más cabuleros, ninguna de esas selecciones es la Argentina.

En base al resultado, que estaba a la vista al menos hasta la madrugada de este lunes, el plantel dirigido por Lionel Scaloni, que tiene como capitán a Lionel Messi, no llegarán a la final , más allá del excelente presente que se encuentran atravesando, no solo por lograr obtener la Copa América en 2021 y de la Finalissima ante Italia en Wembley, sino también por la racha de 34 partidos invictos.

Embed En Google, cuando alguien busca 'Estadio Lusail eventos', aparece Brasil - Francia el 18 de diciembre de 2022.



Casualmente ese es el día de la final del Mundial, y se va a disputar en ese estadio. pic.twitter.com/MlNv58EGgl — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) September 25, 2022

Google, que aún no se ha pronunciado de forma oficial al respecto, colocó al Brasil de Neymar y a la Francia de Kylian Mbappé en ese partido, que tendrá lugar en el estadio multipropósito con capacidad para 80 mil espectadores, donde una de ellas se quedará con la Copa del Mundo.

La selección brasileña buscará en Qatar su título Mundial número seis, luego de los conseguidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, mientras que el equipo galo, que podría enfrentarse a la Argentina en la ronda de eliminación directa, intentará obtener el máximo trofeo futbolístico por tercera oportunidad, tras llegar a ese objetivo en 1998 y 2018.

Otras predicciones para el Mundial de Qatar 2022

A mitad de junio, el portal "The Analyst", que se encarga de efectuar análisis predictivos por medio del estudio de estadísticas e información, y así predecir futuros patrones de comportamiento, ha ubicado a la selección argentina en la octava posición entre aquellos que tienen más posibilidades de salir campeón en el Mundial de Qatar 2022 con un 6,45% de posibilidades.

El gran favorito es Francia, que viene de levantar la copa en 2018. La selección que cuenta con el temible Kylian Mbappé entre sus filas aparece liderando los números con un apabullante 17,93 por ciento de posibilidades de hacerse con el título. Detrás aparece Brasil, el segundo de sudamérica entre los primeros diez, con un 15,73 por ciento de posibilidades de alzar el trofeo.

Detrás de la Canarinha se ubica España, el campeón del mundo en 2010 que cierra el podio de candidatos con un 11,53 por ciento de posibilidades de obtener el título. Después aparecen: Inglaterra (8,03%), Bélgica (7,9%), Países Bajos (7,7%), Alemania (7,21%) Argentina (6,45%), Portugal (5,11%) y Croacia (2,31%).

Según esos números, es posible pensar que el aparente error de Google tiene grandes posibilidades de concretarse y ver en diciembre una final entre Francia y Brasil para definir el título mundial.

No obstante, hace poco, Joachim Klemen, un corredor de bolsa inglés con más de 20 años de experiencia que ha acertado los ganadores de Brasil 2014 y Rusia 2018, ubicó a Argentina como el vencedor de Qatar 2022, tras una final frente a Inglaterra.

Siguiendo a este miembro de Liberum Capital, su análisis abarca no solo aspectos deportivos sino también factores económicos y climáticos, como el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, la población y la temperatura de cada país, que en base a su óptica influyen en el rendimiento de los jugadores al salir a la cancha.

“Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, detalló Klemen, abriendo el paraguas por si esta vez no acierta.