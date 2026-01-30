Gustavo Fernández hizo historia en Australia y sumó otro Grand Slam en dobles

El tenis argentino volvió a decir presente en la élite mundial. Gustavo Fernández se consagró campeón del dobles sobre silla de ruedas en el Abierto de Australia , uno de los torneos más importantes del calendario internacional, y alcanzó un nuevo hito en su trayectoria deportiva.

El tenista nacido en Río Tercero conquistó el título junto al japonés Tokito Oda, actual número uno del ranking mundial, tras vencer con autoridad al español Daniel Caverzaschi y al neerlandés Ruben Spaargaren por 6-2 y 6-1. La final se disputó en el Kia Arena y se resolvió en una hora y cinco minutos de juego.

Para Fernández, este logro tuvo un sabor especial: fue la primera vez que logró coronarse campeón en dobles en el Abierto de Australia, luego de varias participaciones con instancias decisivas que habían quedado a las puertas del título.

La dupla Fernández–Oda mostró solidez desde el inicio del torneo y confirmó su nivel en el partido decisivo, donde impuso ritmo, precisión y control del juego ante una pareja que llegaba como favorita al título.

Con esta consagración, el argentino alcanzó su décimo título de Grand Slam, repartidos en partes iguales entre singles y dobles. El nuevo trofeo se suma a una vitrina que lo ubica entre los máximos referentes del tenis adaptado a nivel mundial.

El Abierto de Australia era uno de los grandes objetivos pendientes en la modalidad de dobles. Hasta esta edición, Fernández había alcanzado semifinales en siete de sus nueve participaciones anteriores, lo que vuelve aún más significativa la conquista en Melbourne.

Final individual y duelo entre socios

El certamen australiano también tuvo a Fernández como protagonista en la modalidad individual. Allí alcanzó la final, donde cayó frente a su compañero de dobles, Tokito Oda, por 6-1 y 7-6 (2).

El cordobés buscaba su tercer título individual en Australia, tras los obtenidos en 2017 y 2019, y su sexto Grand Slam en singles. Más allá del resultado, el torneo confirmó su vigencia frente a una nueva generación que pisa fuerte en el circuito internacional.

Una historia de vida marcada por la superación

Gustavo Fernández nació el 20 de enero de 1994 en Córdoba. A los 16 meses sufrió un infarto medular que le provocó parálisis en la parte inferior del cuerpo. A los seis años comenzó a jugar al tenis y, a los 12, se incorporó a la Asociación Argentina de Tenis en la categoría junior.

Desde entonces, construyó una carrera marcada por el esfuerzo y la constancia. Fue abanderado de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y recibió en dos oportunidades el Premio Konex – Diploma al Mérito, en 2010 y 2020, como reconocimiento a su desempeño deportivo.

La palabra del protagonista y los desafíos personales

En una entrevista reciente, Fernández reflexionó sobre el camino recorrido y el peso que implicó sostener la exigencia del alto rendimiento. “Son muchísimos años de mucha exigencia. En el querer ser ese me llevé puesto un montón de cosas. Estoy muy orgulloso de lo que logré, pero todo eso tiene su costo”, expresó.

El tenista también recordó un momento crítico de su carrera, ocurrido en 2023, cuando una infección en la garganta derivó en una intervención quirúrgica con complicaciones severas. Pese a perder una importante cantidad de sangre y atravesar una recuperación compleja, regresó rápidamente a la competencia y continuó en el máximo nivel.

“Mi cuerpo respondió, pero cuando lo exigís al límite te lo hace sentir. Terminé con un colapso mental absoluto”, reconoció, al relatar el proceso que lo llevó a replantear su forma de afrontar la competencia.

Vigencia y protagonismo en el circuito mundial

El título en Australia confirma que Gustavo Fernández sigue siendo una referencia central del tenis adaptado. Tras consagrarse campeón en Wimbledon en dobles el año pasado, el cordobés volvió a subir a lo más alto del podio en un Grand Slam y reafirmó su lugar entre los mejores del mundo.

Su presente deportivo lo encuentra competitivo, vigente y con la experiencia necesaria para seguir sumando capítulos destacados a una carrera que ya dejó una huella profunda en el deporte argentino.