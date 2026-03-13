Habrá un beneficio especial para las mujeres este domingo en el Estadio 23 de Agosto

Las mujeres entrarán gratis hasta las 16:30 este domingo al Estadio 23 de Agosto

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer que fue el pasado 8 de marzo, las mujeres podrán ingresar de manera gratuita este domingo al Estadio 23 de Agosto hasta las 16:30 para presenciar el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Colegiales . Las entradas gratis son exclusivas para los sectores de preferencial y popular.

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Además, las socias del club participarán de sorteos por importantes premios. Las ganadoras se darán a conocer a través de las redes sociales de la institución.

La iniciativa busca conmemorar la fecha y promover la participación de las mujeres en el fútbol , en una jornada que se espera convoque a una gran cantidad de hinchas del “Lobo” jujeño.

Luego de un fin de semana sin actividad a raíz del paro impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino, el fútbol argentino retomará su calendario habitual en todas las categorías .

En este contexto, Gimnasia y Esgrima de Jujuy ya tiene confirmado día y horario para recibir a Colegiales por la Fecha 5 de la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy Gimnasia y Esgrima de Jujuy

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El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a partir de las 17 horas en el Estadio 23 de Agosto.

El partido contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, acompañado por Eduardo Lucero como asistente 1, Alejandro Schneller como asistente 2 y Nelson Bejas en el rol de cuarto árbitro.

Cabe recordar que la Fecha 4 del torneo fue reprogramada para el final de la primera ronda, por lo que el “Lobo” recién visitará a Güemes de Santiago del Estero en el mes de junio.

Los próximos partidos del “Lobo”

Luego del partido ante Colegiales, el equipo dirigido por Hernán Pellerano afrontará dos encuentros consecutivos como visitante.

Primero jugará el 21 de marzo frente a Tristán Suárez, mientras que el 27 de marzo visitará a Chaco For Ever, en el marco del duelo interzonal del torneo.

El fixture de la primera ronda continuará luego con partidos ante Patronato, Agropecuario Argentino, Almagro, Atlético de Rafaela, Deportivo Maipú, San Martín de Tucumán, Temperley, Gimnasia y Tiro de Salta, Nueva Chicago, Atlanta y San Martín de San Juan.

De esta manera, el conjunto jujeño buscará sumar puntos en su regreso al torneo y aprovechar el acompañamiento del público en el estadio.