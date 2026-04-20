Demoraron a "trapitos" por cobro ilegal de estacionamiento en el estadio 23 de Agosto - IMAGEN ILUSTRATIVA

En el marco del operativo de seguridad desplegado durante el partido disputado en el Estadio 23 de Agosto, se registraron demoras de varias personas por distintos hechos, entre ellos el cobro ilegal de estacionamiento en las inmediaciones del predio.

Demoraron a "trapitos" por cobro ilegal de estacionamiento en el estadio 23 de Agosto Demoraron a "trapitos" por cobro ilegal de estacionamiento en el estadio 23 de Agosto

Cobros indebidos en la vía pública De acuerdo a la información oficial, tres personas fueron demoradas tras ser detectadas realizando cobros ilegales a conductores por estacionar en la zona cercana al estadio. La situación se produjo durante la previa y el desarrollo del encuentro, en sectores con alta concurrencia de público.

Otros incidentes durante el operativo Además de los casos vinculados al estacionamiento, se informó la demora de otras personas por diferentes contravenciones. Entre ellas, dos sujetos fueron interceptados luego de protagonizar un episodio en uno de los accesos, donde intentaron ingresar por la fuerza y generaron disturbios.

Asimismo, se registraron intervenciones por la presencia de individuos en estado de ebriedad que ocasionaban inconvenientes en la vía pública. Control en los accesos al estadio En paralelo, durante los controles en los ingresos al estadio, se identificó a un hombre que contaba con restricción de acceso a espectáculos deportivos, en el marco del programa Tribuna Segura.

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