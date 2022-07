ernesto 22.jpg Discriminación en el fútbol: la historia de Ernesto.

Tuvo una infancia muy difícil en San Pedro ya que además de sufrir maltrato, su familia era muy conservadora y "no me dejaban ser yo". Fueron muchas las situaciones por la que tuvo que atravesar de pequeño, pero pese a todo eso nunca abandonó su sueño de jugar.

Sus amigos, amigas y algunos compañeros de equipo fueron claves para que Ernesto no baje los brazos y pueda seguir jugando, pero también hubo personas que lo discriminaron, "tuve compañeros que no querían entrenar conmigo por ser gay. Me tocó una vez que un DT me humilló delante de todos diciendo que era demasiado delicado para practicar este deporte".

historias escondidas 22.jpg Sección Historias Escondidas contra la violencia de género y estereotipos sociales.

Asimismo mencionó que "en el vestuario también me pasaron cosas feas con compañeros que querían pegarme o cuando se duchaban una vez me empujaron en medio de ellos y se reían. Yo sentí, más que un chiste, que me estaban acosando, entonces prefería evitar eso y dejar de ir".

Retomó su sueño

Ernesto comentó también que muchas de esas situaciones en las que se enfrentó al machismo del fútbol lo llevaron a dejar por un tiempo, pero luego retomó y actualmente juega la Liga del Ramal para el equipo Parapetí de San Pedro.

"Hacer oídos sordos a palabras necias para evitar peleas. Este deporte me permitió ser yo mismo, conocí buenas amistades y personas buenas", con ese mensaje finalizó su relato y alentó a que no dejen de jugar a todos aquellos que por motivos de machismo y por su orientación sexual dejaron de hacerlo.

HISTORIAS ESCONDIDAS, DISCRIMINACION EN EL FUTBOL - TODOJUJUY.mp4