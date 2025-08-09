El boxeador santafesino Mirco Cuello de 24 años se impuso por KO técnico al mexicano Sergio Ríos en el Estadio Mártires de Benina y se convirtió en el 43° argentino con un título mundial, además de ser uno de los campeones más jóvenes en la categoría.

En una velada inolvidable en el Estadio Mártires de Benina de Libia, Mirco Cuello logró un histórico triunfo al consagrarse campeón mundial interino de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El joven pugilista argentino de 24 años noqueó en apenas dos rounds al mexicano Sergio Ríos, manteniendo su invicto con un récord de 16-0 y marcando un hito para el boxeo nacional.

El combate tuvo un protagonista indiscutido desde el inicio. Cuello dominó con claridad el ring, imponiendo ritmo y fuerza que llevaron a derribar al peleador azteca en el primer round con un jab directo. La superioridad del santafesino se acentuó en el segundo asalto cuando conectó una potente zurda que puso de nuevo a Ríos contra las cuerdas, para luego rematar con el golpe definitivo que terminó de sellar la victoria por nocaut.

Histórico triunfo del argentino Cuello: noqueó y se consagró campeón mundial

El futuro del campeón mundial

Este triunfo, además de consagrar a Mirco Cuello como campeón interino de la AMB, lo ubica como el 43° argentino en obtener un título mundial y apenas el cuarto en la historia en la categoría de peso pluma, sumándose a figuras reconocidas como Pablo Chacón, Jonathan Barros y Jesús Cuellar.

El marco fue aún más especial por la presencia del legendario Mike Tyson, quien presenció el combate en el norte de África y fue testigo de este notable desempeño del boxeador albiceleste.

Con esta victoria, Cuello se convierte también en uno de los campeones mundiales más jóvenes del momento, siendo superado solo por tres púgiles entre los 73 reconocidos por los principales organismos internacionales: Xander Zayas (22 años), Kyosuke Takami (23 años) y Brian Norman (24 años).