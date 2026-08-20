jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 12:53
Deportes.

Juegos Forja: hasta 5.000 deportistas competirán en Jujuy

Los Juegos Forja ya tuvieron competencias de atletismo y futsal. Participan jóvenes y adultos de municipios de toda la provincia.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Juegos Forja - Leandro Calvetti destacó el alcance federal del programa y anticipó que unos 360 deportistas llegarán a la instancia nacional.

Juegos Forja - Leandro Calvetti destacó el alcance federal del programa y anticipó que unos 360 deportistas llegarán a la instancia nacional.

Los Juegos Forja 2026 avanzan con sus instancias clasificatorias en distintos puntos de Jujuy y proyectan reunir entre 4.000 y 5.000 deportistas a lo largo de todo el programa. Leandro Calvetti, director provincial de Deportes Infanto Juvenil, explicó que la propuesta comprende a jóvenes convencionales, deportistas adaptados y adultos mayores de distintas regiones de la provincia.

Lee además
El domingose hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy (Foto ilustrativa)
Gamer.

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy: cómo anotarse
se llevan adelante los juegos forja de esports: ¿quienes participan y cuando se conoceran los resultados?
Rumbo a los Evita.

Se llevan adelante los Juegos Forja de Esports: ¿Quiénes participan y cuándo se conocerán los resultados?

El programa funciona como la instancia provincial que posteriormente definirá a los representantes jujeños para la competencia nacional. Según estimó el funcionario, entre 360 y 365 deportistas llegarán al final del proceso clasificatorio.

“El deporte nos forja y Jujuy nos une” “El deporte nos forja y Jujuy nos une”

Qué son los Juegos Forja

Leandro Calvetti explicó que hace dos años la provincia decidió darle una identidad propia a la etapa local que históricamente se vinculaba directamente con los Juegos Evita.

“Decidimos ponerle Forja, ponerle un nombre propio a nuestra clasificación provincial” “Decidimos ponerle Forja, ponerle un nombre propio a nuestra clasificación provincial”

El programa fue diseñado con dos conceptos centrales: inclusión y federalismo. La intención es que las competencias puedan involucrar a deportistas de toda la provincia y no queden concentradas únicamente en San Salvador de Jujuy.

“El deporte nos forja y Jujuy nos une”, es el lema que acompaña esta edición.

Las competencias están divididas en tres grandes grupos:

  • Jóvenes convencionales.
  • Jóvenes con discapacidad.
  • Adultos mayores.

Para Leandro, la cantidad de participantes permite además generar espacios de encuentro entre deportistas de diferentes localidades, entrenadores y equipos técnicos.

Más de 400 atletas en la primera clasificación

Una de las primeras jornadas se desarrolló en la pista del Regimiento 20, donde participaron aproximadamente 400 atletas. La convocatoria reunió representantes de distintos puntos de Jujuy, entre ellos La Quiaca, Abra Pampa, localidades del Ramal y de los Valles.

Según indicó el Director, participaron deportistas provenientes de aproximadamente 15 o 16 municipios. Las competencias también permiten que muchos jóvenes del interior permanezcan durante varios días en San Salvador de Jujuy, conozcan otros deportistas y compartan experiencias con representantes de distintas regiones.

Futsal: Gimnasia y Talleres lograron la clasificación

El futsal también completó una de sus principales etapas. Durante el último fin de semana se disputaron 48 partidos correspondientes a la fase de grupos en cuatro escenarios deportivos. Posteriormente se jugaron otros seis encuentros para definir a los clasificados.

En la rama femenina, el equipo que consiguió avanzar fue el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En masculino, el clasificado fue el Club Atlético Talleres de Perico. Ambas instituciones representarán a la provincia en la instancia nacional.

Calvetti destacó que hasta las últimas fases participaron equipos de localidades como El Carmen y La Quiaca, algo que consideró parte del carácter federal que busca sostener el programa.

Los Juegos Forja como espacio para detectar talentos

Además de la competencia, la organización busca que los Juegos Forja funcionen como una instancia para observar el desarrollo de jóvenes deportistas.

“Forja, al igual que Evita, no deja de ser un espacio donde encontramos un volumen de deportistas muy importante y en ese volumen se puede hacer la detección de talentos” “Forja, al igual que Evita, no deja de ser un espacio donde encontramos un volumen de deportistas muy importante y en ese volumen se puede hacer la detección de talentos”

El objetivo a futuro es incorporar evaluaciones físicas durante las competencias provinciales para poder seguir la evolución de los atletas con mayor proyección. Como antecedente, Calvetti recordó que durante la competencia nacional del año pasado una atleta jujeña fue evaluada dentro de un programa de detección de talentos y continúa bajo seguimiento.

La intención es que este tipo de controles también puedan incorporarse progresivamente en Jujuy.

Abril De Pedro y Alessio Speranza quedaron en 3&deg; lugar en categor&iacute;a juvenil de gimnasia de trampol&iacute;n en los Juegos Evita.&nbsp;&nbsp;

Abril De Pedro y Alessio Speranza quedaron en 3° lugar en categoría juvenil de gimnasia de trampolín en los Juegos Evita.

El objetivo final: los Juegos Evita

Las distintas clasificaciones de los Juegos Forja determinarán quiénes representarán a Jujuy en los Juegos Evita, donde competirán deportistas de diferentes provincias.

Calvetti recordó que en la última participación nacional, realizada en Mar del Plata, Jujuy terminó sexto entre más de 20 provincias participantes.

Desde la Dirección Provincial de Deportes Infanto Juvenil buscan repetir una participación competitiva y continuar acompañando a los atletas que surjan de las diferentes instancias de los Juegos Forja.

El proceso provincial continuará durante las próximas semanas hasta completar las disciplinas y conformar la delegación que viajará a la competencia nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El domingo se hacen los Juegos Forja de Esports en Jujuy: cómo anotarse

Se llevan adelante los Juegos Forja de Esports: ¿Quiénes participan y cuándo se conocerán los resultados?

Juegos Forja 2025: estos son los ganadores del certamen gamer en Jujuy

Juegos Forja Jujuy 2026: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La Fórmula 1 actualizó su grilla para 2027: Mercedes y Audi ya tienen sus duplas confirmadas

Lo que se lee ahora
Los Pumas  - Mateo Carreras con la ovalada en su poder ante Australia en Sídney. Getty
Rugby.

Los Pumas realizarán un entrenamiento a puertas abiertas en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo. 
Redes

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: Tenemos provisiones para uno o dos días más video
Jujuy.

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: "Tenemos provisiones para uno o dos días más"

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Camiones en el Paso de Jama. video
Jujuy.

Camioneros varados en el Paso de Jama: "Nos estamos quedando sin comida"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel