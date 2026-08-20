Juegos Forja: hasta 5.000 deportistas competirán en Jujuy

Juegos Forja - Leandro Calvetti destacó el alcance federal del programa y anticipó que unos 360 deportistas llegarán a la instancia nacional.

Los Juegos Forja 2026 avanzan con sus instancias clasificatorias en distintos puntos de Jujuy y proyectan reunir entre 4.000 y 5.000 deportistas a lo largo de todo el programa. L eandro Calvetti, director provincial de Deportes Infanto Juvenil , explicó que la propuesta comprende a jóvenes convencionales, deportistas adaptados y adultos mayores de distintas regiones de la provincia.

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El programa funciona como la instancia provincial que posteriormente definirá a los representantes jujeños para la competencia nacional. Según estimó el funcionario, entre 360 y 365 deportistas llegarán al final del proceso clasificatorio.

“El deporte nos forja y Jujuy nos une” “El deporte nos forja y Jujuy nos une”

L eandro Calvetti explicó que hace dos años la provincia decidió darle una identidad propia a la etapa local que históricamente se vinculaba directamente con los Juegos Evita .

“Decidimos ponerle Forja, ponerle un nombre propio a nuestra clasificación provincial” “Decidimos ponerle Forja, ponerle un nombre propio a nuestra clasificación provincial”

El programa fue diseñado con dos conceptos centrales: inclusión y federalismo. La intención es que las competencias puedan involucrar a deportistas de toda la provincia y no queden concentradas únicamente en San Salvador de Jujuy.

“El deporte nos forja y Jujuy nos une”, es el lema que acompaña esta edición.

Las competencias están divididas en tres grandes grupos:

Jóvenes convencionales.

Jóvenes con discapacidad.

Adultos mayores.

Para Leandro, la cantidad de participantes permite además generar espacios de encuentro entre deportistas de diferentes localidades, entrenadores y equipos técnicos.

Más de 400 atletas en la primera clasificación

Una de las primeras jornadas se desarrolló en la pista del Regimiento 20, donde participaron aproximadamente 400 atletas. La convocatoria reunió representantes de distintos puntos de Jujuy, entre ellos La Quiaca, Abra Pampa, localidades del Ramal y de los Valles.

Según indicó el Director, participaron deportistas provenientes de aproximadamente 15 o 16 municipios. Las competencias también permiten que muchos jóvenes del interior permanezcan durante varios días en San Salvador de Jujuy, conozcan otros deportistas y compartan experiencias con representantes de distintas regiones.

Futsal: Gimnasia y Talleres lograron la clasificación

El futsal también completó una de sus principales etapas. Durante el último fin de semana se disputaron 48 partidos correspondientes a la fase de grupos en cuatro escenarios deportivos. Posteriormente se jugaron otros seis encuentros para definir a los clasificados.

En la rama femenina, el equipo que consiguió avanzar fue el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En masculino, el clasificado fue el Club Atlético Talleres de Perico. Ambas instituciones representarán a la provincia en la instancia nacional.

Calvetti destacó que hasta las últimas fases participaron equipos de localidades como El Carmen y La Quiaca, algo que consideró parte del carácter federal que busca sostener el programa.

Los Juegos Forja como espacio para detectar talentos

Además de la competencia, la organización busca que los Juegos Forja funcionen como una instancia para observar el desarrollo de jóvenes deportistas.

“Forja, al igual que Evita, no deja de ser un espacio donde encontramos un volumen de deportistas muy importante y en ese volumen se puede hacer la detección de talentos” “Forja, al igual que Evita, no deja de ser un espacio donde encontramos un volumen de deportistas muy importante y en ese volumen se puede hacer la detección de talentos”

El objetivo a futuro es incorporar evaluaciones físicas durante las competencias provinciales para poder seguir la evolución de los atletas con mayor proyección. Como antecedente, Calvetti recordó que durante la competencia nacional del año pasado una atleta jujeña fue evaluada dentro de un programa de detección de talentos y continúa bajo seguimiento.

La intención es que este tipo de controles también puedan incorporarse progresivamente en Jujuy.

Abril De Pedro y Alessio Speranza quedaron en 3° lugar en categoría juvenil de gimnasia de trampolín en los Juegos Evita.

El objetivo final: los Juegos Evita

Las distintas clasificaciones de los Juegos Forja determinarán quiénes representarán a Jujuy en los Juegos Evita, donde competirán deportistas de diferentes provincias.

Calvetti recordó que en la última participación nacional, realizada en Mar del Plata, Jujuy terminó sexto entre más de 20 provincias participantes.

Desde la Dirección Provincial de Deportes Infanto Juvenil buscan repetir una participación competitiva y continuar acompañando a los atletas que surjan de las diferentes instancias de los Juegos Forja.

El proceso provincial continuará durante las próximas semanas hasta completar las disciplinas y conformar la delegación que viajará a la competencia nacional.