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20 de junio de 2026 - 09:56
Deportes.

Juegos Forja Jujuy 2026: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

El plazo se extenderá hasta el 30 de junio, mientras que las personas mayores de 60 años podrán anotarse hasta el 3 de julio. La competencia provincial será clasificatoria para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026.

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Por  Agustín Weibel
Juegos Forja Jujuy 2026: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Juegos Forja Jujuy 2026: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La Secretaría de Deportes confirmó que continúan abiertas las inscripciones para participar en los Juegos Forja Jujuy 2026, el certamen deportivo provincial que reúne a deportistas de toda la provincia y que constituye la instancia clasificatoria rumbo a los Juegos Evita 2026. El registro para las categorías juveniles se realiza de manera online y permanecerá habilitado hasta el 30 de junio.

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La convocatoria está dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 18 años, quienes podrán inscribirse en alguna de las más de 50 disciplinas incluidas en el programa, tanto en modalidades convencionales como adaptadas.

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Desde la organización informaron que el proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma digital oficial, una herramienta que permite agilizar los registros y optimizar la organización de las distintas etapas de competencia.

Entre las disciplinas disponibles se encuentran atletismo, natación, vóley, básquet 3x3, futsal, hockey 7, rugby 7, tenis, pádel, taekwondo, karate, judo, ciclismo, boxeo, skate, BMX freestyle, gimnasia artística, gimnasia rítmica y tenis de mesa, entre otras. También se desarrollarán competencias para deportistas con discapacidad en diferentes especialidades adaptadas.

Como novedad para esta edición, se incorporaron categorías formativas y promocionales en algunas disciplinas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación y fortalecer la preparación de los atletas que representarán a la provincia en la instancia nacional.

Inscripciones para adultos mayores

La categoría destinada a adultos mayores permanecerá abierta hasta el 3 de julio y está dirigida a personas nacidas en 1966 o años anteriores. En este caso, el trámite debe realizarse de manera presencial en la sede de la Secretaría de Deportes de Jujuy, ubicada en Senador Pérez 208, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.

Los participantes podrán competir en disciplinas como ajedrez, newcom, tenis, tenis de mesa, pádel, natación, sapo, truco, orientación, circuito de habilidades motrices y tejo.

Documentación requerida

Para completar la inscripción, los participantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, con copia de frente y dorso, además de la ficha médica correspondiente a los Juegos Evita 2026.

Los Juegos Forja Jujuy se consolidan como uno de los principales programas deportivos, promoviendo la participación, la integración y el desarrollo de jóvenes talentos en todo el territorio jujeño. Tras la instancia provincial, los clasificados tendrán la posibilidad de representar a Jujuy en la competencia nacional prevista para 2026.

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