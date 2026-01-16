Jujuy Básquet busca esta noche la recuperación ante Hindú
Este viernes Jujuy Básquet buscará volver a la victoria ante Hindú por una nueva fecha de la Liga Argentina.
Con el objetivo de recuperarse, Jujuy Básquet juega este viernes desde las 21 horas en el estadio Federación de Básquet ante Hindú por una nueva fecha de la Conferencia Norte. Será la decimoquinta fecha de La Liga Argentina de Básquet.
El equipo de Guillermo Tasso arrancó mal el año con dos derrotas, la última el martes pasado cuando cayó 94 a 77 frente a Estudiantes de Tucumán. “Hemos jugado mal el último partido, pero seguimos estando en pequeños detalles, que son los que estamos trabajando”.
Sobre el equipo al que enfrentarán este viernes, Tasso dijo que “ellos son un equipo bastante intenso. Nosotros vamos a tratar de contrarrestar esa intensidad protegiendo nuestra pintura, que es un poco la falencia que tenemos”, aseguró.
El equipo y los jóvenes jujeños
Sobre el protagonismo de los jugadores jujeños, dijo que “hay que tener paciencia. Esto es un proceso. El año pasado había uno o dos jugadores. Hoy hay ocho. Entonces, eso te quiere decir que el proceso está avanzando”.
“No está bueno ponerlo al jugador en ciertos momentos, porque es como que se tiene que hacer cargo de todo lo que hicieron los demás. Por respeto a ellos mismos. Nosotros tratamos de ir llevando a los jugadores poco a poco en el trabajo diario para que sigan mejorando”, cerró Tasso.
Los próximos partidos de Jujuy Básquet
Viernes 16 de enero - Jujuy Básquet vs Hindú
Domingo 18 de enero - Jujuy Básquet vs Comunicaciones
Miércoles 21 de enero - Jujuy Básquet vs Fusión Riojana
Domingo 25 de enero - Jujuy Básquet vs Rivadavia Basket
Jueves 29 de enero - Colón de Santa Fe vs Jujuy Básquet