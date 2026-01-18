Jujuy Básquet recibe esta noche a Comunicaciones de Corrientes

Jujuy Básquet vuelve a presentarse ante su público este domingo desde las 21.30, cuando reciba a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes , por la fecha 16 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. El encuentro se disputa en el estadio Federación de Básquet y marca una nueva oportunidad para que el conjunto local consolide su rendimiento en el certamen.

El compromiso representa el quinto partido del equipo jujeño en lo que va del año. El calendario reciente mostró un arranque exigente, con una seguidilla de partidos que puso a prueba la regularidad del plantel en distintos escenarios.

El recorrido de Jujuy Básquet durante las primeras presentaciones del año dejó sensaciones dispares. El equipo afrontó dos salidas consecutivas en las que sufrió derrotas frente a Sportivo Suardi y San Isidro.

Luego llegó la presentación en casa ante Estudiantes de Tucumán, un encuentro que tampoco terminó con resultado favorable para el conjunto jujeño y que marcó un nuevo desafío en la búsqueda de equilibrio.

La recuperación apareció el viernes pasado, cuando Jujuy Básquet logró una victoria ante Hindú Club. Ese triunfo permitió cortar la racha adversa y recuperar confianza de cara a los compromisos siguientes.

El estadio Federación como punto de apoyo

El duelo ante Comunicaciones se juega nuevamente en el estadio Federación, un escenario que suele transformarse en un respaldo clave para el equipo. La localía aparece como un factor determinante en una conferencia caracterizada por la paridad y la intensidad física.

Jujuy Básquet apunta a imponer su ritmo desde el inicio y a sostener la concentración durante todo el partido. El cuerpo técnico pone el foco en la defensa y en la circulación de balón como ejes para controlar el desarrollo del juego.

Comunicaciones, por su parte, llega desde Mercedes con la intención de sumar fuera de casa y sostenerse en la pelea dentro de la Conferencia Norte, lo que anticipa un encuentro disputado.