domingo 18 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de enero de 2026 - 11:26
LaLiga.

Jujuy Básquet recibe esta noche a Comunicaciones de Corrientes

Jujuy Básquet juega este domingo a las 21.30 en el estadio Federación por la fecha 16 de LaLiga Argentina y apunta a sostener la recuperación.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Lee además
Jujuy Básquet venció a Hindú Club 
Federación.

Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria
Jujuy Básquet busca esta noche la recuperación ante Hindú video
Federación.

Jujuy Básquet busca esta noche la recuperación ante Hindú

El compromiso representa el quinto partido del equipo jujeño en lo que va del año. El calendario reciente mostró un arranque exigente, con una seguidilla de partidos que puso a prueba la regularidad del plantel en distintos escenarios.

Un inicio de año con resultados variados

El recorrido de Jujuy Básquet durante las primeras presentaciones del año dejó sensaciones dispares. El equipo afrontó dos salidas consecutivas en las que sufrió derrotas frente a Sportivo Suardi y San Isidro.

Luego llegó la presentación en casa ante Estudiantes de Tucumán, un encuentro que tampoco terminó con resultado favorable para el conjunto jujeño y que marcó un nuevo desafío en la búsqueda de equilibrio.

La recuperación apareció el viernes pasado, cuando Jujuy Básquet logró una victoria ante Hindú Club. Ese triunfo permitió cortar la racha adversa y recuperar confianza de cara a los compromisos siguientes.

Jujuy Básquet.
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

El estadio Federación como punto de apoyo

El duelo ante Comunicaciones se juega nuevamente en el estadio Federación, un escenario que suele transformarse en un respaldo clave para el equipo. La localía aparece como un factor determinante en una conferencia caracterizada por la paridad y la intensidad física.

Jujuy Básquet apunta a imponer su ritmo desde el inicio y a sostener la concentración durante todo el partido. El cuerpo técnico pone el foco en la defensa y en la circulación de balón como ejes para controlar el desarrollo del juego.

Comunicaciones, por su parte, llega desde Mercedes con la intención de sumar fuera de casa y sostenerse en la pelea dentro de la Conferencia Norte, lo que anticipa un encuentro disputado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria

Jujuy Básquet busca esta noche la recuperación ante Hindú

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro

Lo que se lee ahora
Talleres de Perico.
Fútbol.

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución
Atención.

Algunas rutas de Jujuy están intransitables este sábado 17 de enero y otros caminos con extrema precaución

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas
Solidaridad.

Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Josefina Astorga junto a will smith en Egipto 
Rodaje.

De Jujuy al cine internacional: Josefina Astorga comparte set con Will Smith

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel