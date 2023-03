El tercer cuarto estiró la ventaja para el local, y alcanzó un categórico 74 a 61, con un parcial de 33 a 12 que marcó las chances de uno y otro para encarar el último cuarto. La desesperación de la visita llevó a apretar, pero Jujuy Básquet pudo aguantar la ventaja.

Jujuy Básquet derrotó a Olímpico de Santiago del Estero (1).jpg Jujuy Básquet derrotó a Olímpico de Santiago del Estero (Foto Prensa)

¿Cómo se juega la Liga Federal?

La Fase Regular se disputa en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo. Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo)

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región. Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.