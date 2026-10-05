Jujuy logró siete medallas y dos copas en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La delegación de Jujuy tuvo una destacada actuación en las finales de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores , disputadas en San Juan, donde participaron 48 deportistas jujeños en las once disciplinas programadas.

El equipo provincial consiguió siete medallas, la Copa Challenger de sapo por equipos y nuevamente la Copa Fair Play , reconocimiento que distingue el comportamiento y el espíritu deportivo de toda la delegación. Además, Jujuy terminó quinto en el medallero general. Las disciplinas en competencia fueron ajedrez mixto, natación, newcom mixto, orientación mixta, pádel, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco.

Uno de los principales resultados llegó en sapo, disciplina en la que Jujuy consiguió la medalla de oro en la rama femenina y la de plata en masculino . Ariel Butrón , profesor que acompañó a la delegación, explicó cómo se define este reconocimiento. “Todos los deportes en la final nacional compiten por una Copa Challenger por equipos. El equipo que mejor desempeño tenga en su disciplina se lleva la Copa ”.

En ese sentido, detalló que el rendimiento conseguido por los representantes jujeños fue determinante. “ Jujuy, al obtener el último día de la competencia el oro en sapo femenino y la plata en sapo masculino, se queda con la Copa Challenger porque nadie lo superó en medallas” . La campeona en sapo femenino fue Reina Gaspar, de Puesto del Marqués.

“Para Jujuy no es entrenamiento, es costumbre”

Butrón también destacó el fuerte arraigo que tiene el sapo en la cultura del norte argentino y consideró que esa tradición representa una ventaja para los competidores de la región. “Para la provincia de Jujuy no es entrenamiento, es costumbre el sapo. Es tradición”.

El profesor explicó que, aunque existen diferencias en los elementos utilizados durante las competencias nacionales, la técnica se mantiene desde edades tempranas. “Si bien los sapos que usamos nosotros acá en el norte son diferentes, la técnica de juego que adquiere uno desde chico se mantiene. Para ellos sí es entrenamiento; para nosotros es un juego de la costumbre”.

También remarcó que se trata de una actividad extendida tanto entre hombres como mujeres. “Es como el carnavalito, todos hemos bailado el carnavalito. En el norte todos han jugado al sapo”. Según Butrón, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca suelen ser las provincias que disputan los principales puestos en esta disciplina.

El valor de la Copa Fair Play en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

Además de los resultados deportivos, la delegación volvió a recibir la Copa Fair Play, una distinción que reconoce el comportamiento dentro y fuera de la competencia. “El Fair Play es un premio a la delegación completa, no solo al deportista, porque si bien el deportista va, compite, puede ganar, perder o empatar, está el espíritu de competencia”.

Butrón explicó que el reconocimiento también implica saber aceptar los resultados. “Si pierdo, listo, me lamento por mi resultado y nada más. No me enojo ni con mi compañero, ni con mi entrenador, ni con mi rival, ni con la organización”. En esa línea, destacó el trabajo de deportistas, profesores y de todo el equipo que acompañó a la delegación.

Jujuy logró siete medallas y dos copas en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

“Los profesores estuvieron a la altura de la circunstancia, los deportistas estuvieron a la altura de la circunstancia. Estuvimos al frente en todo momento, compartiendo, disfrutando, tratando de ganar, porque a eso vamos”, y agregó: “Al fin y al cabo es una competencia y queremos ganar, pero después nos acoplamos a todas las demás actividades que se presentan”.

Orientación, otra disciplina con protagonismo jujeño

Entre las actuaciones destacadas también estuvo la de Lidia Salazar, quien volvió a sobresalir en orientación y obtuvo la Copa Challenger por equipos. “Orientarse significa trabajar con mapa y brújula buscando el norte y encontrando distintas problemáticas que se presentan en este certamen en un espacio abierto”.

En la competencia realizada en el Parque de Mayo, en San Juan, los participantes debieron recorrer un predio de entre dos y tres hectáreas con diferentes puestos de control. “Como algunos dicen, es búsqueda del tesoro. Vas a cada uno de los puestos de control que te señala el mapa, que no te tenés que perder porque si no ya estás en el horno, y ahí tenés distintas pruebas”.

Jujuy logró siete medallas y dos copas en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

Además, los deportistas deben interpretar mapas y seguir determinados rumbos para resolver cada ejercicio. “Son cuatro mapitas diferentes, A, B, C y D, en los cuales están señalados los meridianos y hay un rumbo que hay que seguir y determinar qué color es la respuesta correcta”. “Hay que tener precisión. La precisión te la da la práctica, el estar entrenando. El equipo que representó a Jujuy estuvo en el último período casi todos los días por la mañana”.