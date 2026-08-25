La Presa de Las Maderas fue escenario del XXIX Interprovincial de Pesca de Pejerrey , una competencia que reunió a más de 30 lanchas y que terminó con representantes de Jujuy en lo más alto del podio.

Mario Sadir y Yamil Sadir, padre e hijo e integrantes del equipo Los Tiburones, lograron el primer puesto y celebraron juntos un título que tuvo un significado especial para ambos. “ Muy contento por el logro y por compartirlo con mi hijo. Yo gané varios años cuando recién iniciamos, hace 29 años”, expresó Mario Sadir luego de la competencia.

Mario recordó los primeros años del certamen y explicó que la competencia comenzó como un homenaje dentro del ámbito de la pesca deportiva . “Iniciamos esto con la familia Guerrero, en honor al padre de ellos, que fue presidente del club. Al principio era poca gente y después tuvimos torneos grandes, donde vinieron pescadores de San Luis, Catamarca, Tucumán y Salta”, recordó.

En aquellas primeras ediciones, además, la competencia tenía una modalidad diferente. “Antes era individual. Me tocó ganar uno de esos torneos grandes, así que volver a conseguirlo ahora es una alegría”, señaló.

El desafío de pescar en Las Maderas

Sadir explicó que las características de la Presa de Las Maderas hacen que encontrar el pejerrey sea parte central de la estrategia. “Es un espejo de agua que, al tener tanta cantidad de agua, hace que el pejerrey se desparrame más. Por ahí vas a probar a un lugar y al otro día ya no está”, detalló.

Jujuy se quedó con el XXIX Interprovincial de Pesca de Pejerrey

Para el campeón, además de la experiencia, también influye saber aprovechar el momento adecuado. “Hay que tener un poquito de suerte, pero al que le toca esa suerte tiene que aprovecharla y poner todo el conocimiento de extracción”, indicó.

El objetivo de sumar chicos a la pesca

Más allá de la competencia, desde el Club de Pescadores trabajan para acercar nuevamente a niños y jóvenes a la actividad. Mario Sadir señaló que uno de los proyectos es avanzar con una escuela de pesca y generar espacios donde los más chicos puedan tener su primer contacto con el deporte.

“Queremos incentivar a los chicos a que concurran a los espejos de agua y que vayan al aire libre. Más adelante vamos a hacer una escuelita de pesca, hacerlos pasear en lancha y un muelle donde puedan sacar mojarritas”, adelantó.

Según explicó, uno de los problemas actuales es la falta de un recambio generacional similar al que existía años atrás. “No tenemos ese semillero como teníamos antes. A lo mejor los chicos se dedican más a la computadora o a otras cosas, pero queremos que vuelvan”, sostuvo.

También destacó el valor de la pesca como actividad vinculada con la naturaleza y la convivencia familiar. “Antes hacíamos campamentos, les enseñábamos a los chicos para qué servía una cosa u otra y a cuidar la naturaleza. Hoy no se ve ese movimiento de chicos y es preocupante. Hay que volver a hacer del campo y los lagos un espacio de esparcimiento duradero para todos”, afirmó.

“Jujuy es cuna de pescadores”

Otro de los aspectos señalados fue el costo creciente de la actividad. Equipamiento, traslados y participación en torneos interprovinciales representan actualmente una inversión importante para los competidores.

Pese a estas dificultades, Mario destacó el nivel que mantiene la provincia. “Jujuy es la cuna del pescador. Hay muy buenos pescadores y es muy bueno el nivel de pesca. Los jóvenes, como mi hijo, saben utilizar muchas cosas y hacen de todo para pescar”, aseguró.

Yamil Sadir: un título especial junto a su padre

Para Yamil Sadir, la consagración tuvo un componente emotivo. Su vínculo con la pesca comenzó desde muy chico acompañando a su padre. “Mi viejo desde chico me llevaba a los campeonatos. A los seis años fue mi primer campeonato y es la primera vez que salgo campeón interprovincial de la mano del gran Tiburón, como lo conocen”, contó.

Yamil recordó además otra consagración obtenida años atrás, aunque remarcó que hacía tiempo que no lograban ubicarse nuevamente entre los mejores. “En 2012, en un interprovincial con otros clubes, también salimos campeones. Hacía mucho que no estábamos en el podio, así que es una felicidad tremenda, sobre todo por compartirla con mi viejo”, expresó.

Mario Sadir y Yamil Sadir, padre e hijo e integrantes del equipo Los Tiburones

La pesca deportiva mantiene una importante convocatoria

El joven pescador también remarcó la cantidad de personas que actualmente participan de las competencias organizadas en Jujuy. Como ejemplo mencionó un torneo realizado recientemente en el dique La Ciénaga, donde se alcanzó el límite de embarcaciones disponibles.

“Hace dos meses se hizo un torneo en La Ciénaga y había 50 embarcaciones. Por los tres que entran en cada embarcación eran 150 pescadores, y hubo muchos que quedaron afuera porque ya no contábamos con más embarcaciones dentro de la institución”, explicó.

Yamil señaló que la actividad fue evolucionando hacia una práctica cada vez más deportiva, con equipamiento y técnicas específicas. “Ya no es solamente el pescador que iba a pescar. Hoy lo tomamos más como deporte, tenemos otra clase de reel, de caña y de elementos. Hay una inversión importante y la verdad es que hoy se está convirtiendo en un deporte caro”, concluyó.