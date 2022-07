Julián Álvarez regaló elementos a la pensión de River Plate

Álvarez ya tuvo otro gran gesto

Viniendo de Julián no es algo extraño. En el 2020 en plena pandemia ayudó a uno de sus primeros entrenadores del club Atlético Calchin donándole una camioneta después de que se enterara que se le había echado a perder la suya y necesitaba para distribuir el pan en su barrio.

El panadero contó en una entrevista que en esa semana Julián lo llamó por la noche: "Estuve diez minutos al teléfono y no pude decirle más de 3 palabras. Me emocioné, lloré. Lo conozco desde chiquito" contando emocionado, feliz por el momento que estaba pasando su ex alumno y por el gesto que tuvo desinteresadamente con él.

Julián Álvarez, nuevo jugador del Manchester City

El delantero argentino será presentado oficialmente este domingo por el Manchester City junto a los otros refuerzos Erling Haaland, Kalvin Phillip y Stefan Ortega Moreno. El ex River Plate ya dio sus primeras palabras como el gran fichaje del equipo ingles: "Estoy increíblemente feliz y me siento listo para jugar en el City".

Julian Alvarez' first Man City interview! | Hear our new Argentinian forward chat!

"Siempre soñé con jugar en Europa en las grandes ligas y hoy estar acá es un privilegio" fueron las primeras declaraciones del delantero que terminó marcando 54 tantos en 121 encuentros quedando a uno del máximo goleador de la era Gallardo, Rafael Santos Borré. Álvarez debutó en primera división el 27 de octubre de 2018 con una victoria ante Aldosivi, y fue el máximo artillero en la Liga Profesional 2022.

El cordobés emigra a un equipo que tiene historia con argentinos. Julián Álvarez será el octavo jugador albiceleste en vestir la del City, contando a Pablo Zabaleta, Sergio Agüero, Nicolás Otamendi y Carlos Tévez, Martín Demichelis, Bruno Zuculini y Willy Caballero. El club posteó en sus redes una imagen ilustrativa de todos los argentinos en su paso por el conjunto inglés.

View this post on Instagram A post shared by Manchester City (@mancity)