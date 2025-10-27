lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 11:18
Fútbol.

La Selección Argentina femenina jugará en la cancha de Deportivo Madryn

La Selección Argentina femenina enfrentará a Bolivia el lunes 2 de diciembre en el estadio Abel Sastre de Deportivo Madryn.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Selección Argentina femenina jugará en el estadio de Deportivo Madryn.

La Selección Argentina femenina jugará en el estadio de Deportivo Madryn.

La Selección Argentina femenina disputará por primera vez un partido oficial como local en Puerto Madryn. El encuentro se jugará el lunes 2 de diciembre a las 18 horas ante Bolivia, en el estadio Abel Sastre, casa del Club Deportivo Madryn.

Este compromiso forma parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2027, torneo que definirá a las selecciones que representarán a la región en la próxima Copa del Mundo.

Expectativa en toda la ciudad

Puerto Madryn se prepara para recibir a miles de hinchas que llegarán desde distintos puntos del sur argentino para acompañar al equipo dirigido por Germán Portanova. Se espera una verdadera fiesta popular, con actividades culturales, presencia de clubes locales y un operativo especial para garantizar la seguridad y la organización del evento.

El estadio Abel Sastre será el epicentro de esta jornada deportiva. Con capacidad para más de 10.000 espectadores, el reducto del “Aurinegro” se viste de celeste y blanco para recibir, por primera vez, a una Selección Nacional en competencia oficial.

Estadio de Deportivo Madryn
La Selección Argentina femenina jugará en el estadio de Deportivo Madryn.

La Selección Argentina femenina jugará en el estadio de Deportivo Madryn.

El estadio Abel Sastre

Inaugurado en 2006, el estadio Abel Sastre es uno de los escenarios más reconocidos del fútbol patagónico. Alberga los partidos de Deportivo Madryn, club que actualmente compite en la Primera Nacional y disputa los playoff ante Gimnasia de Jujuy, esperando la resolución del partido de ida.

