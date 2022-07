"Desde la Secretaría venimos exigiendo que los torneos amateur en estas instancias se jueguen en estadios cerrados para mayor seguridad y garantía para todos, los protagonistas y los aficionados", declaró el secretario.

Sin cercamiento en la cancha de San Pedro

En la final desarrollada el domingo por la Copa San Pedro no había cercamiento y eran pocos los efectivos policiales. Las personas que se encontraban en el predio presenciando el encuentro podían ingresar con total normalidad al campo de juego, lo que generó un descontrol y la batalla campal posterior.

Flores remarcó que en muchos casos no hay efectivos y que las fuerzas policiales no dan abasto en este tipo de partidos ya que, al ser en canchas abiertas, aumenta el riesgo de incidentes y no pueden proteger como corresponde a los equipos.

