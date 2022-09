Leonardo Ponzio tendrá su despedida esta noche en River

Cinco momentos de Ponzio en River

- Primera etapa

Daniel Passarella logró traerlo desde Zaragoza para que se incorpore a un River que tenía en la mira la Copa Libertadores. Aquel 2007 no se dio como se esperaba, y el equipo del "Káiser" se fue en primera fase del certamen continental.

Ponzio no pudo tener continuidad más allá de adaptarse a varias posiciones (jugó de "3" en el Superclásico en el que River venció 2-0 a Boca en el Monumental, con goles de Radamel Falcao García y Ariel Ortega). Ni con Passarella ni con Cholo Simeone, con quien fue alternando como líbero en algunas oportunidades y obtuvo su primer trofeo en Núñez: Clausura 2008.

Su vuelta a River para jugar en el Ascenso

"Passarella me trajo como técnico y como presidente", mencionó Ponzio en una nota televisiva brindada en las últimas horas. El "Káiser" había decidido apostar por su vuelta, nada menos que en la segunda parte del extenso y sufrido torneo del Nacional B. El volante arribó junto a David Trezeguet y los dos fueron variables claves del equipo de Matías Almeyda y vitales para conseguir el regreso a Primera División.

El futbolista, que tenía cierta resistencia en los primeros partidos por no haber dejado un buen recuerdo en su primer frustrado paso por el club, no se demoró en obtener el respeto de los hinchas de River a fuerza de entrega y buen nivel futbolístico. Anotó goles pero sin dudas se metió aún más en el corazón del pueblo Millonario cuando jugó con hemorroides sin escatimar esfuerzos en una imagen que emocionó a propios y extraños.

La era Gallardo: el momento bisagra de su historia en River

El gran capitán de la era Gallardo no tenía lugar en el River de Ramón Díaz, equipo que había logrado ganar el torneo Final 2014. Todo indicaba que el "León" se alejaba otra vez de Nuñez. Pero la salida del "Lobo" Ledesma, una de las figuras de ese equipo, y la llegada de aire nuevo con Marcelo Gallardo, lo "convencieron" para quedarse.

Aquel equipo del "Muñeco" jugaba de una manera brillante con Sánchez-Kranevitter-Rojas en la mitad de la cancha, más allá de que Ponzio jugó de arranque en el primer partido por el torneo local de la era Gallardo. La lesión de Kranevitter frente a Independiente en cancha de River le dio la posibilidad de jugar nada menos que en los cruces con Boca por la Copa Sudamericana, el gran momento bisagra de su historia en el club: desde allí, el aguerrido mediocampista no salió más.

Ponzio fue fundamental en un River de pierna fuerte que se hizo sentir en la Bombonera y en el Monumental y que consiguió dejar afuera a Boca nada menos que para después salir campeón del torneo internacional frente Atlético Nacional. Fue tan bueno lo de Leo que, con el regreso de Kranevitter, obligó a Gallardo a cambiar de esquema para mantener a ambos en el equipo.

Así, puede decirse que de casi irse de River, pasó a ser una pieza fundamental y titular indiscutido. Ponzio fue figura nuevamente ante Boca en la Libertadores 2015, y también fue vital en la primera final ante Tigres en México. Después de la consagración, el volante se transformó en un referente y capitán "sin cinta", aunque apenas Barovero se fue del club, obtuvo la capitanía.

Copa Libertadores 2018, la consagración definitiva

El año quizás más importante de la historia de River fue el 2018. Ponzio ya era capitán, referente y titular indiscutido del equipo que en marzo le ganó la Supecopa a Boca en Mendoza y que para fin de año escribiría uno de los acontecimientos más importantes para el club, y el fútbol argentino y sudamericano: la final de la Copa Libertadores contra el clásico rival.

El camino del Ponzio para llegar a esa final no fue sencillo. Vio la tarjeta roja en la ida contra Racing en octavos de final (en la vuelta jugó Enzo Pérez por primera vez como "5" en la era Gallardo), regresó contra Independiente en cuartos, pero se desgarró en la revancha contra Gremio en Brasil.

La importancia de Ponzio en el equipo era tan grande que el cuerpo técnico decidió no informar hasta último momento en la Bombonera el once, donde finalmente no pudo estar ni siquiera en el banco, al no estar recuperado del todo. Incluso, en el vestuario colgaron la camiseta 23, quizas para despistar.

Al final, Ponzio sí fue titular en Madrid en la recordada final de la Copa Libertadores. Incluso fue protagonista del cambio más importante de la historia del club: fue Ponzio quien salió en el segundo tiempo para que entre Juanfer Quintero, quien después en el alargue anotó el golazo que comenzó a sentenciar el Superclásico.

Final de carrera pero titular en los partidos decisivos

Desde la final ante Boca en Madrid, Enzo Pérez se fue haciendo dueño de la mitad de la cancha de River. Entre el nivel de su compañero, y la edad que ya hacía lo suyo, el capitán fue cediendo el terreno en el equipo titular, aunque nunca dejó de ser referente.

No obstante, y más allá de ser un suplente fijo, Gallardo apostó por Ponzio nada menos que para la revancha de la Recopa 2019 ante Atlético Paranaense, en la que fue triunfo 3-0 del "Millonario" (la ida había sido caída 0-1) y un nuevo título.

Generó tanta sorpresa esto, que el propio Gallardo indicó después por qué tomó la decisión de ponerlo en el equipo titular. "El lunes mientras salía de la ducha, me lo crucé en el pasillo y le dije 'preparate que vas a jugar, tengo ganas de ponerte' y el me dijo 'bueno, contá conmigo, sabés que estoy'", contó el "Muñeco" luego de la victoria.

Pero no fue un caso solo. El River 2021 desfilaba en la Liga Profesional de Fútbol y arribó a la fecha 21 con posibilidades de ser campeón en el Monumental ante Racing y a cuatro jornadas del cierre. Mientras corría el rumor del retiro, y con la lesión de Enzo Pérez en el partido anterior, el DT optó por el capitán para que sea titular en el partido consagratorio.

Bonus: los goles de Ponzio a Boca

Hacer un gol en un Superclásico no es para cualquiera. Son varios los casos de grandes futbolistas que pasan por River o Boca y no pueden dejar su huella en el esperado partido. También puede considerarse que determinado tipo de futbolista es capaz de anotarse en el clásico, y uno de ellos fue nada menos que Leonardo Ponzio, como para sumar un ítem más a su "currículum" como referente histórico del "Millonario".

