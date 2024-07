. Liga de Quito clasificó a Octavos de Final a pesar de haber perdido ante Always Ready

Este jueves, Always Ready venció por 3-1 a LDU Quito como anfitrión, en el duelo correspondiente a la llave 6 de CONMEBOL - Copa Sudamericana 2024. La escuadra comandada por Flabio Torres comenzó ganando con un remate de Adalid Terrazas (1' 1T), pero Lisandro Alzugaray le dio el empate a Liga de Quito con otro disparo (4' 2T). A pesar de esto, Always Ready no se dio por vencido y logró voltear el marcador, terminando con un resultado final de 3 a 1 a partir de dos disparos de José Carlos Martínes (38' 2T) y José Carabalí (42' 2T).