Lionel Messi se sinceró respecto al Mundial 2026 al indicar que “no sé si voy a estar, siempre dije que por edad me parece difícil que llegue, amo lo que hago y mientras esté bien y siga disfrutando… pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”.

Sobre la diferenciación que se realiza sobre su festejo en los partidos del Mundial y el comportamiento del resto del plantel, Lio en una entrevista en París a la web y al twitch del diario Olé, apuntó: “Me parece injusto la idea de que la Argentina no festejo bien, tuvimos un comportamiento ejemplar, dentro y fuera de la cancha”.

Messi, en ese sentido, añadió que “nosotros tuvimos mucho fair play. Nadie dice lo que paso con Holanda (Países Bajos), de lo que ellos dijeron antes del partido, ellos no tuvieron fair play, nos apuraban, nos gritaban, increpaban, nos decían de todo durante todo el partido, los jugadores nos decían cosas cuando íbamos a patear los penales. Los que hablan tienen que ver toda la película”.

Mundial Lionel Messi brindó una nueva entrevista en la que reveló más perlitas del Mundial de Qatar 2022. Twitter

Antes del partido con Holanda, “leí lo que dijo el DT (Louis) Van Gaal y me molestó, porque nunca le falto el respeto a nadie, yo hablé con mucho respeto de él. No me gustó lo que hizo y por eso salió el Topo Gigio, fue sin pensarlo”, aseguró el jugador del Paris Saint Germain.

Sobre la frase “anda pa' allá, bobo”, dirigida a un futbolista holandés, Messi relató que “hoy después de todo lo que paso, no me gusta verme de esa, y no me gusta que se haga viral. Fue una reacción sin pensar, fue un momento en caliente”.

Lionel Messi habló sobre la renovación de contrato de Lionel Scaloni

Además, el capitán argentino también se refirió a la renovación de Lionel Scaloni, como DT del conjunto nacional, y aseguró que “ojalá termine de firmar y siga. Viene demostrando que es una persona muy importante para la Selección y este grupo viene creciendo con él. Además, son gente joven y seguir con este proceso sería espectacular”.

También el 10 comentó que “no hablé con él después del Mundial. Sí antes y durante, mucho. Después, vacaciones y cada uno en la suya. Pero decida lo que decida, va a estar bien. Ojalá decida continuar, va a ser lo mejor”.

El astro argentino manifestó que mantiene una buena relación con el francés Mbappé y que hablaron muy “por encima” del partido. “Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final, porque yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo, y no quería saber nada en ese momento.Por eso tampoco quiero hablar del tema. Ningún problema con Kylian, todo lo contrario”.