Messi mandó una carta documento a Dalma Maradona: qué dice

Según la carta documento leída en Socios del Espectáculo, "el número 10 identifica al astro del fútbol argentino. El nombre MESSI 10 está vigente y se lo puede apreciar en todas las imágenes, productos y servicios que mi representada brindo con su nombre / marca y el número 10".

"Es evidente que la concesión de la marca solicitada causaría un perjuicio irreparable a mi representado como así también al público consumidor, ya que se encontraría confundido en cuanto al origen de los productos / servicios", se agrega como argumento.

Sin embargo, el conflicto judicial no estaría relacionado con algún problema personal entre las hijas de Maradona y Lionel Messi, sino que se trata de una disputa entre los representantes legales de ambas partes.

Una vez conocida la noticia, Dalma Maradona se manifestó en redes frente a la consulta de sus seguidores y negó cualquier conflicto: “Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”.