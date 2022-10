Preocupación.. Lionel Messi tiene una molestia y no jugará por Champions

Lionel Messi saliendo en el segundo tiempo en PSG vs Benfica.

Lionel Messi tiene una molestia física y no jugará por Champions.

Lionel Messi no participó del entrenamiento que el plantel de PSG realizó el domingo y está en duda para el partido ante Benfica por una molestia, que disputará este martes como local desde las 16, por la cuarta fecha del Grupo H de la Champions League.

El rosarino había sido reemplazado en el duelo del miércoles en Lisboa frente a los portugueses por una contractura muscular, más allá de que Christophe Galtier declarara que solo se trataba de cansancio. De hecho, no estuvo presente en el empate sin goles del sábado como visitante contra Reims por la Ligue 1.

El director técnico de PSG brindará este mediodía una conferencia de prensa en la que podrá dar más indicios sobre la situación de Messi. Tanto los hinchas del conjunto francés como toda la Selección Argentina, a poco más de un mes para el Mundial Qatar 2022, estarán atentos a las novedades.

Según indicó el periódico local Le Parisien, el número 30 del equipo tampoco estará presente en el cuarto duelo de la competencia más importante de Europa por su dolor en la pantorrilla.

Posteriormente se conoció que el capitán albiceleste sufrió una sobrecarga en el gemelo pero que afortunadamente no alcanzó a ser un desgarro, por lo que el tiempo de recuperación sería menor.

En la previa al duelo contra el Reims por la décima fecha del campeonato local, Galtier comentó en rueda de prensa que, si bien no iba a estar disponible para ese duelo, “retomará los entrenamientos el domingo”, algo que finalmente no sucedió.

Preocupación por Paulo Dybala: que tiene

A un mes y medio del comienzo del Mundial de Qatar hay preocupación por la lesión de Paulo Dybala. El jugador de la Roma sintió un pinchazo mientras festejaba su gol y postergó los estudios para este martes.

Todo parece indicar que La Joya sufrió un desgarro aunque el cuerpo médico de la Roma quiere descartar algo más grave. De ser así, el delantero se perdería lo que queda de la temporada con el equipo italiano y estaría casi un mes sin jugar, a 41 días del comienzo del Mundial.

“Todavía no he hablado con el equipo médico, pero según mi experiencia y por lo que me dijo él, es poco probable que pueda volver a jugar con nosotros antes de 2023”, dijo el entrenador del conjunto romano, José Mourinho, en declaraciones a la cadena DAZN.

“El panorama es malo, por no decir muy malo. No tengo buenos sentimientos”, agregó Mourinho, quien descartó así la presencia del delantero para los seis partidos restantes de su equipo antes del parate por el Mundial.