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5 de junio de 2026 - 20:38
Deportes.

Lionel Scaloni habló antes del amistoso con Honduras y dio pistas del equipo

El entrenador de la Selección Argentina se refirió al partido preparatorio, confirmó quién será el arquero y habló sobre Messi, los jugadores tocados y la presión de defender el título mundial.

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Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso que la Selección Argentina jugará ante Honduras, en uno de los últimos ensayos antes del Mundial 2026. El entrenador habló sobre la preparación del equipo, la situación física de algunos futbolistas, la presencia de Lionel Messi y la presión de llegar como campeón del mundo.

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Scaloni confirmó quién atajará ante Honduras

Uno de los datos principales que dejó la conferencia fue la confirmación del arquero para el amistoso. Scaloni adelantó que Juan Musso será titular ante Honduras, mientras que Gerónimo Rulli tendría minutos en el próximo compromiso preparatorio, esperando la recuperación del Dibu Martínez de su fractura.

Juan Musso - arquero

La situación de los jugadores tocados

Scaloni fue claro al hablar de los jugadores que llegan con molestias o en recuperación. Si bien remarcó que el panorama general es positivo, advirtió que nadie será arriesgado si no está en condiciones físicas de competir.

El entrenador explicó que la última semana será clave para acelerar evaluaciones y tomar decisiones definitivas. En ese sentido, sostuvo que el cuerpo técnico monitorea de cerca a cada futbolista y que, si alguno no alcanza la disponibilidad mínima, podría quedar afuera.

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La charla con Messi antes de la lista

Otro de los momentos destacados de la conferencia fue cuando Scaloni contó cómo fue la charla con Lionel Messi antes de confirmar la convocatoria. Según relató, le escribió al capitán y la respuesta fue simple: esperaría la lista para saber si estaba citado.

El entrenador reconoció que esa actitud le dio tranquilidad, ya que Messi actuó como cualquier otro jugador del plantel. La presencia del capitán argentino vuelve a ser uno de los grandes focos de atención en la previa de una nueva Copa del Mundo.

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Honduras, un rival que Argentina no subestima

Scaloni también habló del amistoso ante Honduras y descartó que se trate de una cábala por haber enfrentado al mismo rival antes del Mundial de Qatar 2022. El DT remarcó que Argentina respeta a todas las selecciones y que el equipo centroamericano puede presentar dificultades.

Además, explicó que el partido servirá para sumar minutos, ajustar detalles y seguir consolidando una idea de juego que, según remarcó, la Selección no piensa abandonar. Para Scaloni, la identidad del equipo sigue pasando por el juego asociado, la circulación de pelota y el funcionamiento colectivo.

La presión de defender el título mundial

Consultado por la responsabilidad de llegar como campeón del mundo, Scaloni aseguró que Argentina siempre carga con la obligación de competir al máximo. Para el entrenador, la camiseta exige lo mismo más allá del título conseguido en Qatar.

El técnico sostuvo que el plantel está preparado para convivir con esa presión y que el objetivo inicial será superar la fase de grupos lo antes posible. También destacó que los 26 convocados son importantes y que “no hay nadie de relleno” dentro del grupo.

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