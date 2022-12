Los divertidos memes del partido entre Argentina y Países Bajos. 

Argentina está en semifinales

Argentina ya está en semifinales del Mundial de Qatar tras haberle ganado por penales a Países Bajos. La albiceleste se medirá el próximo martes ante Croacia, por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

Luego del partido, Lionel Messi manifestó que “mucha alegría, mucho desahogo. Sufrimos demasiado por cómo se había dado todo pero bueno, son los cuartos de final de un Mundial. Supimos sufrir en los momentos que había que sufrir y pasamos, que es lo más lindo. Es impresionante. Demostramos partido a partido que sabemos jugar con la misma intensidad, la misma gana, que salimos a buscar al rival siempre. Estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas y necesitábamos esta alegría para nosotros y para toda esta gente”,

Sobre el partido, el capitán afirmó que “mucha bronca por el empate. No era para que termine así, no quiero hablar del árbitro porque te sancionan, no podés sincero. La gente vio lo que fue. Sabíamos antes del partido lo que era, la FIFA tiene que hacer algo. El árbitro no estuvo a la altura”.

Y agregó que “Croacia es una gran selección, le jugó de igual a igual a Brasil, por momentos fue mucho mejor. Un equipo que viene trabajando con el mismo técnico del Mundial pasado y por algo está ahí, en la semifinal de un Mundial”.

Cuando se aprestaba a declarar para TyC Sports, llamó la atención que Messi, delante de la cámara, se la agarre con uno que no apareció en pantalla.”¿Qué mirás bobo? ¿Qué mirás bobo? Andá para allá, bobo”, disparó el capitán a alguien que buscaba pelea detrás de cámara.

Sin duda, la gran figura de la tanda de penales fue, otra vez, el Dibu Martínez. El arquero, luego del encuentro, indicó que “emoción por toda esta gente, lo hago por 45 millones de personas de este país que no está pasando un buen momento económico y darle una alegría a esta gente es lo más importante. Nos llegan dos veces, no sé qué cobra el árbitro. Quería que nos empaten. El peor árbitro de la Copa lejos. Estamos en la semifinal porque tenemos huevos, tenemos corazón y lo hacemos por 45 millones”.