Marcelo Gallardo volvió a River Plate: "Estoy en el lugar que pertenezco"

Las frases destacadas de Marcelo Gallardo

"Primero y principal, agradecer. Gracias a todos por estar presentes acá. Gracias, Jorge, por tus palabras. Tengo muchísima emoción. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club, recorrer los pasillos, el mundo River, me hace sentir muy en casa. La emoción que siento es reconfortante y me da felicidad. Ver a mucha gente conocida me hace sentir que estoy en el lugar al que pertenezco."