viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 20:17
Renovación.

Mario Tello es el nuevo presidente de la Asociación Atlética La Viña

Tras las elecciones, Mario Tello fue elegido nuevo presidente de la Asociación Atlética La Viña de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mario Telloes el nuevo presidente de la Asociación Atlética La Viña&nbsp;

Mario Tello es el nuevo presidente de la Asociación Atlética La Viña 

La Asociación Atlética La Viña renovó autoridades tras las elecciones realizadas recientemente. Mario Tello fue elegido como el nuevo presidente del club de San Salvador de Jujuy para los próximos dos años, es decir hasta el 2027.

A Tello lo acompañaran como vicepresidente José Sánchez. La Comisión Directiva se completa con Claudia Calderón como Secretaria; la Prosecretaria es Analía Miranda, el Tesorero Agus Galmarini, el Protesorero Gonzalo Pereira, y los vocales Martin Vedia, Jairo Peñalba, Sergio López, Sonia Zalazar, Matías Costa, Hugo Moreno y Oscar Soto.

Nueva Comisión Directiva de la Asociación Atlética La Viña
Nueva Comisión Directiva de la Asociación Atlética La Viña

Nueva Comisión Directiva de la Asociación Atlética La Viña

La institución participa de los torneos de la Liga Jujeña de Fútbol, tanto con el equipo masculino como el femenino, con buen suceso, y busca crecer en los estructural, por lo que esta nueva comisión directiva buscará concretar varios proyectos.

Asociación Atlética La Viña campeón

En el 2018, el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol proclamó a la Asociación Atlética La Viña como campeón, luego de la polémica que se generó en torno a la quita de puntos a Atlético Cuyaya por la sanción aplicada al club bandeño por el pago fuera de término de la cuota mensual.

En la tabla final, el equipo de barrio Belgrano había cerrado el torneo con 67 puntos, mientras que La Viña sumó 66. Con la quita de tres unidades a Cuyaya, el conjunto dirigido por Marcelo Sánchez terminó imponiéndose con dos puntos de ventaja y quedándose con el título.

Además del campeonato, La Viña obtuvo la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur. Por su parte, Cuyaya ya tenía asegurado su lugar en el certamen al consagrarse campeón de la Copa Jujuy, al igual que Talleres de Perico.

