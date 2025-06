Mundial de Clubes 2025: cuándo se juega octavos de final

La programación diversa en cuanto a franjas horarias permitió apreciar cómo los equipos de la CONMEBOL no solo estuvieron a la altura del desafío , sino que en muchos casos lograron imponerse sobre los representantes de la UEFA , superando pronósticos previos .

Desde el punto de vista deportivo , el torneo dejó algunas sorpresas en cuanto a eliminaciones inesperadas . En el Grupo A , el Porto (POR) quedó eliminado tras no conseguir ninguna victoria y sumar únicamente dos empates . En esa llave, Palmeiras (BRA) e Inter Miami (USA) avanzaron con cinco puntos cada uno.

En el Grupo B, la mayor sorpresa negativa fue el Atlético de Madrid (ESP), que a pesar de acumular seis puntos, no logró avanzar a la siguiente fase debido a la diferencia de goles sufrida en su debut frente al PSG. Los equipos que lograron la clasificación para la ronda final fueron precisamente París Saint-Germain (FRA) y Botafogo (BRA), ambos con seis unidades.

La Fase de Grupos del nuevo campeonato de la FIFA, impulsado por el presidente Gianni Infantino, está muy cerca de culminar.

No obstante, el fracaso más resonante en este Mundial de Clubes se produjo en el Grupo C. Boca Juniors (ARG) atravesó un duro momento al no conseguir ninguna victoria durante sus partidos y cerró su participación con un empate 1-1 ante el modesto Auckland City (NZL), lo que resultó humillante para el equipo. Los que avanzaron en esa zona fueron Benfica (POR) y Bayern Munich (ALE), con siete y seis puntos, respectivamente.

En el Grupo D, no se registraron grandes sorpresas: Flamengo (BRA) y Chelsea (ING) avanzaron a los octavos de final como primeros de sus respectivos grupos. Sin embargo, se vivió un momento inesperado cuando el equipo brasileño remontó y venció 3-1 al conjunto inglés, sumando así una nueva victoria para la región americana.

La definición del Grupo E fue sumamente emocionante. Inter de Milán (ITA) logró superar a River Plate (ARG), eliminando al equipo argentino después de que Monterrey (MEX) propinara una goleada a Urawa Reds (JPN). En cuanto al Grupo F, los clasificados fueron Borussia Dortmund (ALE) y Fluminense (BRA).

Equipos clasificados, fecha de los partidos, horario y canales.

Octavos de final a la vista

Palmeiras vs Botafogo (Sábado 28 de junio)

Lincoln Financial Field, Filadelfia

11:00 horas locales

Benfica vs Chelsea (Sábado 28 de junio)

Bank of America Stadium, Charlotte

15:00 horas locales

La llave de la ronda final se perfila con partidos apasionantes.

París Saint Germain vs Inter Miami (Domingo 29 de junio)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

11:00 horas locales

Flamengo vs Bayern Múnich (Domingo 29 de junio)

Hard Rock Stadium, Miami.

15:00 horas locales

Inter de Milán vs Fluminense (Lunes 30 de junio)

Estadio Bank of America, Charlotte

14:00 horas locales

El Mundial de Clubes 2025, lejos de causar escepticismo, ha generado muy buenas impresiones por la cantidad y calidad de partidos.

1G vs 2H (Lunes 30 de junio)

Estadio Camping World, Orlando

20:00 horas locales

1H vs 2G (Martes 1 de julio)

Hard Rock Stadium, Miami

14:00 horas

Los cruces, distribuidos en varios horarios, también han demostrado cómo los participantes de la CONMEBOL han superado las expectativas.

Borussia Dortmund vs Monterrey (Martes 1 de julio)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

20:00 horas

