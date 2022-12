Mundial Qatar 2022: Cristiano Ronaldo anunció que fue su último mundial

Un día después de la eliminación de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo anunció que el Mundial Qatar 2022 fue el último en su carrera. Dejó en claro que dio todo para conseguir el título, más allá de que no tuvo la mejor actuación. A través de un posteo en Instagram, señaló: “El sueño terminó”.

Con un dramático posteo, Cristiano Ronaldo anunció que ya no jugará el próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá: "Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño. Desafortunadamente, ayer el sueño se terminó".

" No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país. Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones", concluyó CR7, de ya 37 años.

Ronaldo se despide de las Copas del Mundo habiéndose convertido en el único jugador en marcar en cinco ediciones distintas (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022) y alcanzado unas semifinales, su primer Mundial en Alemania. En total, anotó 8 goles en los 22 partidos que disputó en este certamen.