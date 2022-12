El arquero bailarín clave en los penales

Andrew Redmayne logró su explosión en la fama cuando el técnico australiano decide ponerlo en la definición por penales frente a Perú, en el repechaje.

El método que utiliza le resulta efectivo en cada oportunidad: sucedió contra el equipo de Ricardo Gareca para clasificar al Mundial y posteriormente en la final del torneo australiano de 2019, cuando Sydney FC derrotó por 4-1 en los penales a Perth Glory, utilizó repitió el baile y atajó dos tiros.

¡EL ARQUERO QUE ENTRO EN AUSTRALIA SUELE HACER ESTO!

"Es un muy buen atajador de penales y siempre es una opción para que entre porque apunta al aspecto mental del rival, le agrega un poco de incertidumbre en sus cerebros”, explica el entrenador Graham Arnold.

Si bien Redmayne no es el arquero titular, es una de las armas poderosas del técnico australiano Graham Arnold ante una eventual definición con tiros desde el punto penal.

La explicación de Andrew

En aquella oportunidad el arquero explicó la peculiar estrategia: “es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”.

Repechaje Catar 2022 | Perú 0 (4) - 0 (5) Australia | Highlights

“Vamos a dar lo mejor para poder ganar el partido, respetamos muchísimo a Argentina pero hemos podido ganarle a lo largo de la historia. Lo hicimos en el ’88 y también en los Juegos Olímpicos el año pasado”, dijo el arquero sobre el antecedente en Tokio 2020, que vivieron siete jugadores del actual plantel.