Estudiantes vs. Palmeiras, la final de la Copa Libertadores

Ramon Sosa el autor del gol del Palmeiras para ganar la Copa Libertadores.

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 después de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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El conjunto brasileño se impuso gracias a un gol del paraguayo Ramón Sosa, convertido a los 7 minutos del segundo tiempo, y volvió a levantar el trofeo más importante del fútbol sudamericano después de cinco años. El año pasado se le escapó ante Flamengo.

Con esta conquista, el Verdão alcanzó su cuarta Copa Libertadores, tras los títulos obtenidos en 1999, 2020 y 2021.

El partido comenzó con un desarrollo parejo y un primer tiempo sin goles. Ambos equipos buscaron imponer su juego, aunque las situaciones más importantes llegaron durante el complemento.

A los 7 minutos de la segunda parte, Ramón Sosa convirtió el único gol del encuentro y puso en ventaja al equipo dirigido por Abel Ferreira.

Estudiantes intentó reaccionar y estuvo cerca de conseguir el empate con una chilena de Guido Carrillo, pero el arquero Carlos Miguel respondió para mantener la ventaja del conjunto brasileño.

Palmeiras sostuvo el resultado hasta el final y consiguió una nueva consagración continental, mientras que el equipo argentino quedó a las puertas de alcanzar su quinta Libertadores.

Cuántas Copas Libertadores tiene Palmeiras y en qué años fue campeón

Con el título conseguido en Montevideo, Palmeiras llegó a cuatro conquistas en la historia de la Copa Libertadores.

1999: campeón frente a Deportivo Cali de Colombia.

2020: campeón frente a Santos de Brasil.

2021: campeón frente a Flamengo de Brasil.

2026: campeón frente a Estudiantes de La Plata de Argentina.

El entrenador portugués Abel Ferreira fue protagonista de tres de estas cuatro conquistas, ya que estuvo al frente del equipo en los títulos de 2020, 2021 y 2026.

Palmeiras igualó a Estudiantes y Flamengo en cantidad de títulos

La consagración de 2026 le permitió al Verdão alcanzar las cuatro Copas Libertadores que también tienen Estudiantes de La Plata, Flamengo y River Plate.

De esta manera, Palmeiras se ubica entre los clubes más ganadores de la competencia y comparte con Flamengo el lugar de máximo campeón brasileño del torneo.

Por delante aparecen Peñarol de Uruguay, con cinco títulos; Boca Juniors, con seis; e Independiente de Avellaneda, que continúa como máximo ganador histórico con siete conquistas.

El Verdão vuelve a celebrar después de cinco años

La última vez que Palmeiras había ganado la Copa Libertadores fue en 2021, cuando derrotó a Flamengo en la final disputada en Montevideo.

Cinco años después, el conjunto brasileño volvió al Estadio Centenario y consiguió otra victoria decisiva para ampliar su historia internacional.

Con Ramón Sosa como protagonista y Abel Ferreira nuevamente al frente del equipo, Palmeiras cerró la Copa Libertadores 2026 con su cuarta estrella continental.

Estudiantes vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores

La formación de Estudiantes ante Palmeiras

Nuestra formación para la final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Dale Estudiantes! pic.twitter.com/Zq2j15tP4Z — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 28, 2026

La formación de Palmeiras ante Estudiantes