Paulo Dybala fue presentado en Roma con un gran recibimiento

“Estaba muy ansioso por conocerlos. Tengo hoy el privilegio de sentir el afecto de ustedes y ya me dan ganas de ingresar al Olímpico para sentir el calor y el cariño hacia mí, no puedo esperar más”, les comunicó a los hinchas . Las expectativas traspasan todo lo imaginado. Con temas de Coldplay de fondo, se pudo ver un marco deportivo nunca visto para recibir a un jugador en la capital italiana.

Su arribó a la Roma ilusiona hasta a los menos fanáticos. José Mourinho, el director técnico portugués del equipo romanista, pretende hacer competitivo al equipo para poder combatir con las potencias del Calcio como Milan, Inter o Juventus el título de la Serie A.

Los especialistas en el mercado de pases en Italia indican que el solo desembarco de Dybala transforma a la Roma en candidato. No obstante, el argentino relativizó esas apreciaciones: “Sé que hay muchas ganas, pero es pronto para hablar de eso. La Roma tiene ambición de futuro, a todo el mundo le gusta ganar y ese es nuestro objetivo. Pero me gusta ganar. Tanto Mou como la empresa me demostraron seriedad, ilusión, conciencia. Sabiendo cómo se está construyendo la Roma, no tuve muchas dudas a la hora de elegir”, expresó en la rueda de prensa.

Confiado de su valía, Dybala afirmó que llega a aportar “experiencia para seguir ganando”. Y concluyó: “Trabajo para ver un Dybala nunca antes visto y encontrar el mejor estado físico, trato de cuidar todos los detalles posibles. La Juve transmite las ganas de ganar desde el primer día, intentaré transmitírselo a mis compañeros de aquí para ayudar a superar también los momentos difíciles”. Al argentino también lo ilusiona conocer a sus nuevos hinchas, famosos en Italia por su efusividad: “Tengo curiosidad por ver qué pasará esta noche. Sé que esta es una plaza caliente. Estoy esperando para abrazar a los fanáticos”, anticipó.

También recalcó cómo fue el primer contacto de Mourinho, en medio del impasse con Inter y cuando aún no se sabía que le deparaba su futuro deportivo.

“La primera llamada de Mourinho fue un gusto enorme,. Creo que la llamada de todos, la muestra de cariño por querer que yo esté aquí hoy, fue muy importante para mí”, afirmó el jugador. A su vez, le proporcionó elogios a su nuevo director técnico, que lo sufrió la temporada pasada: “Roma ha crecido mucho en los últimos años, con los jugadores mejorados con Mourinho. Pienso en cada partido, luego veremos cómo estamos preparados para objetivos más importantes”.

En otra parte de la conferencia de prensa, Dybala también habló de su pase al Inter, que estaba prácticamente confirmado y de un día para otro quedó en suspenso. El argentino asegura que no se sintió “traicionado” por el equipo en el que juegan los argentinos Joaquín Correa y Lautaro Martínez.

image.png

Y añadió, sobre el final de su relación contractual con Juventus: “En el último año lo he hecho bien en cuanto a goles, asistencias y más, mirando los números y teniendo en cuenta lo lesionado que estuve. Arrivabene (Maurizio, CEO de la Juventus) fue muy claro: teníamos un acuerdo en octubre, nos pidieron esperar y en marzo dijeron que yo no era parte del proyecto. No fue un problema económico, el club y el entrenador decidieron y yo dije: ‘Si esta es tu elección, por mí está bien’”, expresó Dybala. Y aticipó: “Si convierto un gol contra ellos, obviamente no lo festejaré”.

Otro momento de la conferencia fue cuando se habló del número elegido en la camiseta. En la Juventus, Dybala fue capitán y utilizó el 10 que en algún momento utilizó, por ejemplo, a Alessandro Del Piero. Pero la 10 de la Roma pertenece a un dueño aún más emblemático como Francesco Totti, que hoy tiene un lugar en el club.

Dybala detalla cómo se dio la charla con el ídolo de dicho club: “¿La 10? Sabemos quién es el último que lo usó, hay mucho respeto, pero para mí el 21 es un número importante por la selección. Y porque empecé ganando con la Juve y ahora espero hacerlo con la Roma. Luego en el futuro quién sabe”, indicó el cordobés, dejando la puerta abierta para usar la camiseta más icónica en la historia del equipo rojo.

image.png

Dybala también habló de fútbol. Sólo sabe que llegó a la capital de Italia para ganar. También que un par de prácticas en Portugal le bastaron para saber que Nicoló Zaniolo es diferente al resto de sus compañeros.

Tanto el argentino como el resto de los integrantes del plantel quieren que el italiano, codiciado por otros clubes, siga en Roma. “Todos sabemos lo que puede dar. Hablamos. Es su elección. Todos queremos tener al más fuerte en el equipo, pero no puedo entrometerme en su futuro”, aseguró la Joya. Antes, Tiago Pinto, el Director General de la Roma, lanzó una humorada: “Es una alegría (”joia”, en italiano) tener aquí a la Joya”. El auditorio ríe. Roma está feliz con un cordobés en su plantel. Y espera que se transforme en la piedra fundamental de un proyecto competitivo. Para volver a pelear en lo más alto de la Serie A.