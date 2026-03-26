jueves 26 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de marzo de 2026 - 16:33
Fútbol.

"Podíamos haberlo ganado", dijo una jugadora de La Viña tras el empate con Gorriti en la Copa Jujuy

La serie quedó abierta tras el empate en la ida. Desde La Viña destacaron el rendimiento y ya piensan en la revancha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Copa Jujuy - La Viña Gorriti - Foto Club Atlético Gorriti
Lee además
Dulce Martinez es nueva jugadora de Newell`s Old Boys.
Deportes.

De El Piquete a Newell's: Dulce Martínez, la jujeña que llegó a primera
La Liga Profesional confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura.
Deportes.

Torneo Apertura: se confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15

Feliz por el empate, pero podíamos haberlo ganado”, expresó una de las jugadoras de La Viña, en referencia a las chances generadas durante el partido.

El encuentro fue parejo desde el inicio, con dos equipos que mostraron intensidad. Desde La Viña sabían que enfrentaban a un rival complicado. “Sabíamos cómo venía jugando Gorriti, que tiene muchas garras”, señaló otra de las jugadoras del equipo.

En ese contexto, el empate terminó reflejando el desarrollo de un partido cerrado.

Embed - GORRITI EMPATÓ CON LA VIÑA

“No quería entrar”: la expresión de una de las jugadoras de La Viña

A pesar de las llegadas, desde La Viña remarcaron que les faltó efectividad en los metros finales. “Sentíamos que llegábamos más, pero no quería entrar la pelota”, reconocieron, dejando en claro que el equipo tuvo oportunidades para quedarse con el triunfo.

Más allá del resultado, el plantel se mostró confiado de cara al partido de vuelta. “Vamos a jugar igual a igual y buscar el triunfo”, aseguraron desde el equipo, con la mirada puesta en la clasificación.

En la misma línea, el cuerpo técnico también valoró el punto obtenido, aunque con cierto sabor agridulce. “Vinimos a buscar el triunfo, pero no lo pudimos conseguir. La serie está abierta”, señaló el entrenador.

Con el empate, la serie quedó completamente abierta y se definirá en el próximo encuentro, que se disputará en cancha de Gorriti.La Viña intentará aprovechar lo mostrado en la ida y corregir detalles para ir en busca de la clasificación.

656295035_18353729221225827_4775494985119696393_n
Empate entre Gorriti y La Viña - Foto: Club Atlético Gorriti

Empate entre Gorriti y La Viña - Foto: Club Atlético Gorriti

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De El Piquete a Newell's: Dulce Martínez, la jujeña que llegó a primera

Torneo Apertura: se confirmó el día y la hora del Superclásico por la fecha 15

Entre la ilusión y la economía: así se prepara Talleres de Perico para competir

El jujeño Santino Torena logró el primer puesto en Copa Apertura de Patín

Arranca la Fórmula 1 en Japón y Franco Colapinto sale a pista desde este jueves

Lo que se lee ahora
Bolivia en el Repechaje
Deportes.

Bolivia juega este jueves el repechaje del Mundial 2026: a qué hora y contra quién

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mujer y dos menores desaparecidos: habló la hermana
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia por depresión.
Mundo.

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: ya es el sexto en lo que va de marzo
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: estos son los valores actualizados

Bolivia en el Repechaje
Deportes.

Bolivia juega este jueves el repechaje del Mundial 2026: a qué hora y contra quién

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel