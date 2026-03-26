"Podíamos haberlo ganado", dijo una jugadora de La Viña tras el empate con Gorriti en la Copa Jujuy

La Viña y Gorriti igualaron en un partido intenso por la fase preliminar de la Copa Jujuy femenina , en un encuentro que dejó sensaciones encontradas para el conjunto de La Viña. Tras el partido, una de las jugadoras que marcó en el encuentro valoró el resultado, aunque reconoció que el equipo sintió que podía llevarse algo más.

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“ Feliz por el empate, pero podíamos haberlo ganado ”, expresó una de las jugadoras de La Viña, en referencia a las chances generadas durante el partido.

El encuentro fue parejo desde el inicio, con dos equipos que mostraron intensidad. Desde La Viña sabían que enfrentaban a un rival complicado. “ Sabíamos cómo venía jugando Gorriti, que tiene muchas garras ”, señaló otra de las jugadoras del equipo.

En ese contexto, el empate terminó reflejando el desarrollo de un partido cerrado.

Embed - GORRITI EMPATÓ CON LA VIÑA

“No quería entrar”: la expresión de una de las jugadoras de La Viña

A pesar de las llegadas, desde La Viña remarcaron que les faltó efectividad en los metros finales. “Sentíamos que llegábamos más, pero no quería entrar la pelota”, reconocieron, dejando en claro que el equipo tuvo oportunidades para quedarse con el triunfo.

Más allá del resultado, el plantel se mostró confiado de cara al partido de vuelta. “Vamos a jugar igual a igual y buscar el triunfo”, aseguraron desde el equipo, con la mirada puesta en la clasificación.

En la misma línea, el cuerpo técnico también valoró el punto obtenido, aunque con cierto sabor agridulce. “Vinimos a buscar el triunfo, pero no lo pudimos conseguir. La serie está abierta”, señaló el entrenador.

Con el empate, la serie quedó completamente abierta y se definirá en el próximo encuentro, que se disputará en cancha de Gorriti.La Viña intentará aprovechar lo mostrado en la ida y corregir detalles para ir en busca de la clasificación.