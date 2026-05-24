Por la fecha 6 del grupo A, Flamengo recibirá a Cusco FC

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El duelo entre Flamengo y Cusco FC correspondiente a la fecha 6 del grupo A se disputará en el Maracanã desde las 21:30 (hora Argentina), el martes 26 de mayo.

Así llegan Flamengo y Cusco FC Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores Flamengo venció 1-0 a Estudiantes en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores A Cusco FC no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Independiente Medellín. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Flamengo. Flamengo ya se ha asegurado su lugar para disputar los Octavos de Final. En tanto que Cusco FC juega este partido sin posibilidades de alcanzar la próxima ronda. El juez seleccionado para supervisar el partido es José Burgos. Horario Flamengo y Cusco FC, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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