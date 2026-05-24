Por la fecha 6 del grupo A, Flamengo recibirá a Cusco FC

El duelo entre Flamengo y Cusco FC correspondiente a la fecha 6 del grupo A se disputará en el Maracanã desde las 21:30 (hora Argentina), el martes 26 de mayo.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Flamengo y Cusco FC correspondiente a la fecha 6 del grupo A se disputará en el Maracanã desde las 21:30 (hora Argentina), el martes 26 de mayo.
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
Flamengo venció 1-0 a Estudiantes en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.
A Cusco FC no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Independiente Medellín. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Flamengo.
Flamengo ya se ha asegurado su lugar para disputar los Octavos de Final. En tanto que Cusco FC juega este partido sin posibilidades de alcanzar la próxima ronda.
El juez seleccionado para supervisar el partido es José Burgos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.