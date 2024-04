Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy ganó 2 a 0 y consigue un gran triunfo de local

En la próxima fecha, Gimnasia de Jujuy se medirá con Ferro Carril Oeste, mientras que Deportivo Maipú tendrá como rival a Gimnasia de Mendoza.

Tras el partido y en conferencia de prensa, habló el DT del conjunto jujeño, Matías Módolo y dijo que "De a poco vamos sacando la mejor versión de cada uno" Además evaluando el resultado aseguró que "En lo mental consideramos que el trabajo es fundamental" Y destacó el buen ánimo que hay puertas adentro del vestuario.

Consultado sobre el trabajo de cara a los próximos partidos dijo que "Es trabajo y reforzar las características de cada futbolista que nos pude servir para cada momento"

Matías Módolo cerró sus declaraciones mencionando que "Es un equipo que me toca encabezar a mi, no hay secreto, cuando las cosas salen es mucho más sencillo" "Lo que no puede variar es el estilo y es la intensidad

WhatsApp Image 2024-04-28 at 18.23.33.jpeg Conferencia de prensa, Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Primera Nacional ¿Cómo se definen los ascensos y descensos?

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.