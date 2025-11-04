martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 07:44
Fútbol.

Programación de la segunda fecha del Torneo Contunuidad: días, horarios y sedes

Quedó definida la segunda fecha del Torneo Continuidad de la Liga Jujeña de Fútbol para la división femenina y masculina.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Torneo Continuidad - Foto: Deportivo Luján

Torneo Continuidad - Foto: Deportivo Luján

Torneo Continuidad de la Liga Jujeña: fixture de la segunda fecha

Jueves 6 de Noviembre

Universitarios vs Malvinas
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Cuyaya vs Zapla
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Viernes 7 de noviembre

Atlético Palpalá vs Comercio
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Lavalle vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Belgrano vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 8 de noviembre

Gorriti vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Domingo 9 de noviembre

El Cruce vs Alberdi
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Gimnasia de Jujuy vs Luján
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.

El formato contará con cuatro grupos, donde los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda.

