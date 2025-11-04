Programación de la segunda fecha del Torneo Contunuidad: días, horarios y sedes

Torneo Continuidad de la Liga Jujeña: fixture de la segunda fecha
Jueves 6 de Noviembre
Universitarios vs Malvinas Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Cuyaya vs Zapla La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Viernes 7 de noviembre
Atlético Palpalá vs Comercio Libero Bravo Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Lavalle vs Los Perales La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Belgrano vs La Viña La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Sábado 8 de noviembre
Gorriti vs San Francisco La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Domingo 9 de noviembre
El Cruce vs Alberdi La Tablada Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30
Gimnasia de Jujuy vs Luján La Tablada Femenino a las 19:00 Masculino a las 21:00
Nuevo torneo de Primera División en la Liga Jujeña: cómo será el formato
El nuevo certamen, organizado por la Liga Jujeña tiene como objetivo que tanto la Primera División femenina como la masculina mantengan la continuidad futbolística tras la finalización del Torneo Clausura 2025.
El formato contará con cuatro grupos, donde los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda.