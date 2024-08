Qué le pasó a Simone Biles: la importancia de la salud mental. 

Estrella internacional del deporte, revolucionó el mundo tras aquella baja de las restantes competencias por equipos y el motivo del alejamiento fue proteger nada menos que su salud mental.

Biles se colgó nada menos que cuatro medallas de oro en los Juegos de Río 2016: equipo, general individual, salto y suelo. La estadounidense es una de las 150 sobrevivientes que fueron víctimas del mayor depredador sexual de la historia del deporte.

El 24 de enero de 2018 Lawrence Gerard Nassar, más conocido como Larry Nassar, quien fuera el médico del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos, fue condenado a 175 años de prisión por abusar de jóvenes gimnastas durante más de dos décadas.

image.png

Biles confesó, en enero de 2018 y a través de un comunicado en sus redes sociales, que Nassar había abusado sexualmente de ella. La joven de 27 años había manifestado que “la mayoría de ustedes me conoce como una chica feliz, graciosa y enérgica. Pero en el último tiempo me sentí rota y, cuanto más trato de apagar esa pequeña voz en mi cabeza, más fuerte me grita”.

Y había agregado que “ya no tengo miedo de contar mi historia. Yo también soy una de las sobrevivientes que sufrió abusos sexuales por parte de Larry Nassar”.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Biles buscaba seguir agrandando su leyenda pero luego de un salto errático, la máxima estrella de Estados Unidos se marchó de la competencia, conversó con los entrenadores y quedó marginada del certamen.

En ese entonces, la joven había confesado que “realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, a veces es difícil”.

image.png

Tiempo después se confirmó que la atleta padeció "twisties" (pérdida de orientación en el aire). En el libro "Religion of Sports" se aseguró que Biles llamó a su madre en los momentos previos a retirarse y le admitió que "sentía que podría morir cada vez que realizaba un salto con dos giros y medio”.

Simone Biles y su vuelta a su pasión

Luego de dos años en los que Biles trabajó en su terapia y en una vida personal, Biles volvió renovada a las competencias. "Ya no siento que la gimnasia sea el fin de todo, como antes", afirmó la atleta.

La gimnasta tuvo un regreso triunfal en agosto de 2023 compitió en el U.S Classic de Chicago, donde se consagró como ganadora. Tiempo después la atleta de 27 años ganó por octava ocasión, récord para cualquier gimnasta, el concurso completo del Campeonato de Estados Unidos.

Actualmente, Biles sigue siendo la estrella de los Juegos Olímpicos. En París, Simone ganó este jueves la medalla de oro en el all-around -circuito completo individual de gimnasia.

Biles, que ya había conseguido el oro por equipos el martes, suma así su sexto título olímpico y su novena medalla en unos Juegos.

