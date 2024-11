Racing Campeón de la Copa Sudamericana: la emoción de los jugadores y los hinchas

El entrenador no pudo contener las lágrimas una vez que el árbitro marcó el final del partido. Como futbolista había estado presente en la Supercopa de 1988, que hasta hoy era la última consagración internacional del equipo.

image.png

image.png

Maravilla Martínez sobre Racing Campeón: “Todavía no caemos”

Adrián “Maravilla” Martínez también habló tras el histórico triunfo “Muy contento. Todavía no caemos. Es algo muy lindo. Se sufrió hasta lo último. Es una bendición. No imaginaba esto. Dios nos iba a bendecir. Íbamos a salir campeones. Vamos a levantar la copa para toda la gente de Racing. Muchísmas gracias a ellos. Mucha historia, mucho tiempo que no levantaba una copa internacional. Que lo disfruten y muchas gracias por el apoyo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1860451632619586017&partner=&hide_thread=false ¡Así vivieron los hinchas en el Cilindro la consagración de Racing! pic.twitter.com/kgL7fvHp4G — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2024

El momento de los festejos de los hinchas de La Academia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1860445119540805899&partner=&hide_thread=false ¡¡LOS PRIMEROS HINCHAS EMPIEZAN A FESTEJAR EL TÍTULO DE RACING EN EL OBELISCO!! pic.twitter.com/A6ngLY6uzT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2024

Así lo vivieron los hinchas que palpitaron desde afuera el triunfo histórico de Racing.