Red Bull anunció el reemplazo en la F1 y crece la atención de Franco Colapinto

Liam Lawson llegó a ser titular de VCARB a finales de la temporada pasada como reemplazante de emergencia de Daniel Ricciardo, removido por sus irregulares resultados. Con un nivel sólido, Lawson se ganó el ascenso a la escudería principal de Red Bull y será compañero del campeón Max Verstappen.

“Ser anunciado como piloto de Oracle Red Bull Racing es el sueño de mi vida, es algo que he querido y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora. Quiero dar las gracias a todo el equipo de VCARB por su apoyo, las últimas seis carreras han jugado un papel muy importante en mi preparación para este próximo paso. También quiero dar las gracias a Christian, Helmut y a toda la familia Red Bull por creer en mí y darme esta oportunidad. Estoy muy emocionado de trabajar junto a Max y aprender de un Campeón del Mundo, no tengo ninguna duda de que aprenderé de su experiencia. Estoy impaciente por empezar”, dijo el piloto oriundo de Nueva Zelanda en un comunicado.

El joven piloto argentino, Franco Colapinto, todavía no tiene asegurada su butaca para la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo. Se encuentra de vacaciones en Buenos Aires

En las últimas horas, Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, escribió un mensaje para dar una actualización sobre el estado de las negociaciones en relación al futuro del piloto argentino.

“Tengo un montón de mensajes sobre Franco y el 2025. Por favor sean pacientes, estamos trabajando duro ‘detrás de escena’ pero no podemos hacer comentarios por ahora”, escribió.

El británico no precisó con qué equipo se encuentra negociando, pero confirmó que las charlas por la continuidad del argentino en la máxima categoría todavía están vigentes. Esto entusiasmó a los fanáticos, que se mantienen expectantes por las novedades que puedan surgir en las próximas semanas.

De no sellar la posibilidad de Red Bull, también se especula con un posible pase de Williams a Alpine. El equipo francés dejó ir a Esteban Ocon antes de la última carrera del año y en su lugar puso a Jack Doohan, que tiene un contrato por cinco carreras.